Yemekteyiz kim kazandı? 30 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, 200 bin TL kim aldı?

GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

19 Ocak-23 Ocak 2026 tarihli Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta, Vedat Bey, Samet Bey, Serpnur Hanım, Sevgi Hanım ve Elif Hanım yarıştı. Bir haftalık mücadele sonrası Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 33 puan alan Samet Bey oldu. Samet Bey böylece 200 bin TL'lik para ödülünün de sahibi oldu.