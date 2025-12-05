Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 5 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 5 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı?

        Yemekteyiz birincisi bugün belli oluyor. Cuma günü yemek tadımlarından sonra verilen puan durumuna göre 200 bin TL'nin sahibi açıklanacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 5 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemekteyiz kim kazandı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yemekteyiz haftanın finalinde birinci açıklanıyor. Bu haftaki yarışmacılar arasında Sahra, Uğur, Hicran, Gizem, Samet yer alıyor. İşte, 5 Aralık Yemekteyiz’de kazanan isim

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 200 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI, BİRİNCİ OLDU?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta kazanan isim haftanın finalinde belli olacak. Açıklanınca haberimizde yer alacak.

        YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

        Sahra Ölçer

        Uğur Şahin

        Hicran Bekar

        Gizem Ayaz

        Samet Yılmaz

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor