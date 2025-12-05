Yemekteyiz kim kazandı? 5 Aralık Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı? Yemekteyiz birincisi bugün belli oluyor. Cuma günü yemek tadımlarından sonra verilen puan durumuna göre 200 bin TL'nin sahibi açıklanacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 5 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu açıklandı mı?

Habertürk Giriş: 05.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:54 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL