Yemekteyiz kim kazandı? 9 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın 200 bin TL'lik ödülünü kim aldı?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci ve elenen isim belli oluyor. Rekabetin eksik olmadığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 5- 9 Ocak tarihli haftasında, cuma günü haftanın puanlarına göre 200 bin tl'lik ödülün sahibi açıklanıyor. Peki, 9 Ocak 2026 Yemekteyiz'de kim kazandı, haftanın 200 bin TL'lik ödülünü kim aldı?
9 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölüm kazananı ve haftanın puanları merak ediliyor. Heyecan dolu haftanın ardından 9 Ocak Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisi, puanların açıklanmasıyla netlik kazanıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 9 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın 200 bin TL’lik ödülünü kim aldı?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 33 puanla Mehmet Ali Bey oldu. Mehmet Ali Bey böylece 200 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu.
YARIŞMACILAR
NEDA
ÖMER
MELİS
ELİŞAH
MEHMET ALİ