Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 9 Ocak 2026 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın 200 bin TL’lik ödülünü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 9 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın 200 bin TL'lik ödülünü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde birinci ve elenen isim belli oluyor. Rekabetin eksik olmadığı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 5- 9 Ocak tarihli haftasında, cuma günü haftanın puanlarına göre 200 bin tl'lik ödülün sahibi açıklanıyor. Peki, 9 Ocak 2026 Yemekteyiz'de kim kazandı, haftanın 200 bin TL'lik ödülünü kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 09.01.2026 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        9 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölüm kazananı ve haftanın puanları merak ediliyor. Heyecan dolu haftanın ardından 9 Ocak Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisi, puanların açıklanmasıyla netlik kazanıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 9 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın 200 bin TL’lik ödülünü kim aldı?

        2

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 33 puanla Mehmet Ali Bey oldu. Mehmet Ali Bey böylece 200 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu.

        3

        YARIŞMACILAR

        NEDA

        ÖMER

        MELİS

        ELİŞAH

        MEHMET ALİ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        Bakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor