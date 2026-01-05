Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yemen'de son gelişmeler | Dış Haberler

        Yemen'de gelişmeler hız kazandı

        Yemen'in Hadramevt valiyetine dair yaşanan anlaşmazlık sonucu, hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçleri ile Güney Geçiş Konseyi (GGK) unsurları arasındaki gerilim ve çatışmaların ardından siyasi gelişmeler hız kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 23:23 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemen'de gelişmeler hız kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yemen’in doğusundaki Hadramevt ve el-Mehra vilayetlerinde, hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçleri ile Güney Geçiş Konseyi (GGK) unsurları arasındaki gerilim ve çatışmaların ardından askeri ve siyasi gelişmeler hız kazandı.

        Hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçleri, GGK unsurlarının çekilmesinin ardından iki vilayette de kontrolü büyük ölçüde yeniden sağladı.

        Aralık ayının başında GGK güçleri Hadramevt ve el-Mehra’yı ele geçirmiş, Yemen topraklarının yaklaşık yarısını oluşturan bu bölgelerden çekilmeleri yönündeki yerel, bölgesel ve uluslararası çağrıları reddetmişti.

        Güney Yemen’in kuzeyden ayrılmasını savunan GGK, güney bölgelerinin önceki hükümetler tarafından ihmal edildiğini öne sürerken, Yemen yönetimi ise ülkenin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki tutumunu sürdürüyor.

        REKLAM

        Mukalla’ya giriş ve Hadramevt'te tam kontrol

        "Vatan Kalkanı" güçleri 4 Ocak'ta, Hadramevt’in sahil kesimindeki başkent Mukalla’ya ulaştı. Daha önce vilayetin ikinci büyük kenti Seyun’un kontrol altına alınmasının ardından Mukalla’ya girilmesiyle hükümet güçleri Hadramevt’in tamamında kontrolü sağlamış oldu.

        Böylece GGK unsurları vilayetten çıkarıldı.

        Yemen’in yüz ölçümü bakımından en büyük vilayeti olan Hadramevt, 193 bin kilometrekarelik alanı, sahil, vadi ve çöl bölgelerini kapsayan yapısı ve sahip olduğu petrol ve doğal gaz sahalarıyla ülke ekonomisi açısından stratejik bir konuma sahip bulunuyor.

        Devlet televizyonu, "Vatan Kalkanı" güçlerinin Mukalla’ya doğu girişinden kente ulaştığını duyururken, yayımlanan görüntülerde vatandaşların askerleri tekbir ve seviçle karşıladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de kent sakinlerinin hükümet güçlerinin gelişini desteklediği dikkati çekti.

        Bu gelişmeler, GGK güçlerinin askeri kamplar ve hayati tesislerden çekilmesinin ardından yaşandı.

        Reyyan Havalimanı hükümet kontrolüne geçti

        Hükümete bağlı güçler aynı gün Mukalla’nın doğusunda bulunan Reyyan Uluslararası Havalimanının da kontrolünü ele geçirdi. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin bulunduğu havalimanı, GGK unsurlarının çekilmesinin ardından boşaltıldı.

        REKLAM

        Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatan Kalkanı" güçlerinin havalimanına girdiğini ve çekilme sonrası meydana gelen yağmalamayı durdurduğunu söyledi.

        Hadramevt Valisi ve aynı zamanda "Vatan Kalkanı" güçlerinin komutanı Salim el-Hanbeşi de yaptığı açıklamada, Mukalla’nın kuzeyindeki Edvas Kampı’nın da kontrol altına alındığını belirtti. El-Hanbeşi, bunun Hadramevt'te güvenliği sağlama ve askeri noktaları yeniden devlet kontrolüne alma sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı.

        GGK unsurlarına çağrıda bulunan el-Hanbeşi, Mukalla’dan herhangi bir çatışmaya girmeden Aden’e çekilmeleri için güvenli bir çıkış sağlanacağını ifade ederek, askeri tırmanıştan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

        Mevcut aşamanın güvenlik, istikrar ve toplumsal barışa odaklandığını belirten el-Hanbeşi, sivillerin güvenliği için askeri noktaların yerleşim alanlarından uzak tutulacağını ifade etti.

        Günlük hayat yeniden başlıyor

        GGK güçlerinin çekilmesi ve hükümet güçlerinin Hadramevt genelinde kontrolü sağlamasının ardından vilayette kamu hayatının normale dönmesine yönelik adımlar atıldı.

        REKLAM

        Hadramevt yerel yönetimi, pazar gününden itibaren tüm ilçelerde resmi mesainin yeniden başladığını duyurdu.

        Yerel yönetim, kamu kurumlarının kesintisiz hizmet vermesi, temel hizmetlerin sürdürülebilirliği ve kamu ile özel mülkiyetin korunması çağrısında bulundu. Vatandaşlardan da kamu düzeninin sağlanması ve günlük hayatın normalleşmesi için işbirliği yapmaları istendi.

        Hadramevt'in doğusundaki el-Mehra vilayetinde de benzer gelişmeler yaşandı. Yemen devlet televizyonuna göre, "Vatan Kalkanı" güçleri GGK unsurlarının Aden’e çekilmesi için güvenli bir güzergah belirledi.

        El-Alimi’den diyalog vurgusu

        Siyasi cephede ise Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, 3 Ocak akşamı yaptığı açıklamada Güney Geçiş Konseyini tek taraflı adımlarından vazgeçmeye ve Ulusal Diyalog Konferansı sürecine bağlı kalmaya çağırdı.

        El-Alimi, sivillerin ve devlet kurumlarının zarar görmemesi gerektiğini vurgulayarak, gerginliği tırmandıracak adımlardan kaçınılmasının şart olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Devlet kurumlarının yeniden inşası ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirten El-Alimi, ülkenin güvenliği ve komşu ülkelerin istikrarının korunmasının öncelik olduğunu söyledi.

        Ayrıca Yemen yönetiminin, İran destekli Husilerin darbesini sona erdirme ve devlet otoritesini yeniden tesis etme hedefinden geri adım atmayacağını kaydetti.

        Tarık Salih - Halid bin Selman görüşmesi

        Bu gelişmelerin ardından Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Tarık Salih, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile 4 Ocak'ta bir araya geldiğini açıkladı.

        Görüşmede Yemen’deki son gelişmeler ve ülkenin istikrarına yönelik ortak çabaların ele alındığı belirtildi.

        Gözlemciler, bu görüşmenin Tarık Salih’in Hadramevt’teki çatışmalar sırasında sürdürdüğü sessiz tutumdan sonra siyasi pozisyonunu netleştirdiğine işaret edebileceğini değerlendiriyor.

        Ne olmuştu?

        Yemen'de, BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye bağlı güçler, aralık ayı başında ülkenin doğusundaki vilayetlerde askeri operasyonlarla sahadaki varlığını genişletti.

        REKLAM

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık'ta BAE'den gelen askeri araçları hedef aldı.

        Yemen hükümeti, ülkede askeri güç bulunduran BAE ile imzalanan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

        Riyad yönetimi de Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda BAE'den bu ülkedeki askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu.

        BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurdu.

        GGK'ye bağlı güçlerin aralık ayında ele geçirdiği Hadramevt vilayetindeki askeri mevziler, 2 Ocak'ta hava saldırılarıyla vuruldu.

        Saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini ileri süren GGK, "bağımsızlık için" iki yıllık geçiş süreci ilan etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 3 Ocak 2026 (Maduro ABD'ye Nasıl Götürüldü?)

        ABD'nin ''Maduro Operasyonu'' kodları. ABD Maduro'yu nasıl kaçırdı? Trump'ın Venezuela hesabı ne? Venezuela artık ABD toprağı mı? Ana Haber Bülteni'ni Serap Belet sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar