Yemen’in doğusundaki Hadramevt ve el-Mehra vilayetlerinde, hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçleri ile Güney Geçiş Konseyi (GGK) unsurları arasındaki gerilim ve çatışmaların ardından askeri ve siyasi gelişmeler hız kazandı.

Hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçleri, GGK unsurlarının çekilmesinin ardından iki vilayette de kontrolü büyük ölçüde yeniden sağladı.

Aralık ayının başında GGK güçleri Hadramevt ve el-Mehra’yı ele geçirmiş, Yemen topraklarının yaklaşık yarısını oluşturan bu bölgelerden çekilmeleri yönündeki yerel, bölgesel ve uluslararası çağrıları reddetmişti.

Güney Yemen’in kuzeyden ayrılmasını savunan GGK, güney bölgelerinin önceki hükümetler tarafından ihmal edildiğini öne sürerken, Yemen yönetimi ise ülkenin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki tutumunu sürdürüyor.

"Vatan Kalkanı" güçleri 4 Ocak'ta, Hadramevt’in sahil kesimindeki başkent Mukalla’ya ulaştı. Daha önce vilayetin ikinci büyük kenti Seyun’un kontrol altına alınmasının ardından Mukalla’ya girilmesiyle hükümet güçleri Hadramevt’in tamamında kontrolü sağlamış oldu.

Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatan Kalkanı" güçlerinin havalimanına girdiğini ve çekilme sonrası meydana gelen yağmalamayı durdurduğunu söyledi.

Hükümete bağlı güçler aynı gün Mukalla’nın doğusunda bulunan Reyyan Uluslararası Havalimanının da kontrolünü ele geçirdi. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin bulunduğu havalimanı, GGK unsurlarının çekilmesinin ardından boşaltıldı.

Bu gelişmeler, GGK güçlerinin askeri kamplar ve hayati tesislerden çekilmesinin ardından yaşandı.

Devlet televizyonu, "Vatan Kalkanı" güçlerinin Mukalla’ya doğu girişinden kente ulaştığını duyururken, yayımlanan görüntülerde vatandaşların askerleri tekbir ve seviçle karşıladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de kent sakinlerinin hükümet güçlerinin gelişini desteklediği dikkati çekti.

Yemen’in yüz ölçümü bakımından en büyük vilayeti olan Hadramevt, 193 bin kilometrekarelik alanı, sahil, vadi ve çöl bölgelerini kapsayan yapısı ve sahip olduğu petrol ve doğal gaz sahalarıyla ülke ekonomisi açısından stratejik bir konuma sahip bulunuyor.

Hadramevt Valisi ve aynı zamanda "Vatan Kalkanı" güçlerinin komutanı Salim el-Hanbeşi de yaptığı açıklamada, Mukalla’nın kuzeyindeki Edvas Kampı’nın da kontrol altına alındığını belirtti. El-Hanbeşi, bunun Hadramevt'te güvenliği sağlama ve askeri noktaları yeniden devlet kontrolüne alma sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı.

GGK unsurlarına çağrıda bulunan el-Hanbeşi, Mukalla’dan herhangi bir çatışmaya girmeden Aden’e çekilmeleri için güvenli bir çıkış sağlanacağını ifade ederek, askeri tırmanıştan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Mevcut aşamanın güvenlik, istikrar ve toplumsal barışa odaklandığını belirten el-Hanbeşi, sivillerin güvenliği için askeri noktaların yerleşim alanlarından uzak tutulacağını ifade etti.

Günlük hayat yeniden başlıyor

GGK güçlerinin çekilmesi ve hükümet güçlerinin Hadramevt genelinde kontrolü sağlamasının ardından vilayette kamu hayatının normale dönmesine yönelik adımlar atıldı.

Hadramevt yerel yönetimi, pazar gününden itibaren tüm ilçelerde resmi mesainin yeniden başladığını duyurdu.

Yerel yönetim, kamu kurumlarının kesintisiz hizmet vermesi, temel hizmetlerin sürdürülebilirliği ve kamu ile özel mülkiyetin korunması çağrısında bulundu. Vatandaşlardan da kamu düzeninin sağlanması ve günlük hayatın normalleşmesi için işbirliği yapmaları istendi.