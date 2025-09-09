Yemen'den İsrail'e füze saldırısı
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den İsrail'e yönelik füze saldırısı yapıldı.
Giriş: 09.09.2025 - 20:13 Güncelleme: 09.09.2025 - 20:20
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den füze saldırısı yapıldığı, hava savunma sistemlerinin füzeyi durdurmak için devrede olduğu belirtildi.
İsrail ordusu ikinci açıklamasında ise hava kuvvetlerinin füzeyi engellediğini duyurdu.
Saldırı sırasında İsrail'de sirenlerin çaldığı aktarıldı.
