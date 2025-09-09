Habertürk
        Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

        İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den İsrail'e yönelik füze saldırısı yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 20:13 Güncelleme: 09.09.2025 - 20:20
        Yemen'den İsrail'e füze saldırısı
        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den füze saldırısı yapıldığı, hava savunma sistemlerinin füzeyi durdurmak için devrede olduğu belirtildi.

        İsrail ordusu ikinci açıklamasında ise hava kuvvetlerinin füzeyi engellediğini duyurdu.

        Saldırı sırasında İsrail'de sirenlerin çaldığı aktarıldı.

