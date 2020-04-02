Yemen'in Mehra ilinde sel nedeniye 1700 aile mahsur kaldı

AA

Mehra'ya bağlı El-Mesila İlçe Genel Müdürü Fadl ed-Duhaymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehra ile komşusu Hadramevt illerinde etkili olan sağanağın Mesila Vadisi'nde sele neden olduğunu söyledi.

Mesila Vadisi'ne giden yolların tamamının toprak yol olduğuna işaret eden Duhaymi, yetkililerin, aralıksız devam eden yağış ve su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yolları açma girişimlerinin başarısız olduğunu kaydetti.

Duhaymi, evlerin çoğunun çamur ve palmiye yapraklarından inşa edildiğine bu nedenle bölgenin selden çok fazla etkilendiğine işaret etti.

Evleri hasar gören vatandaşların, okullara sığındığını söyleyen Duhaymi, 10 gündür devam eden yağışın yol açtığı sel nedeniyle Mesila Vadisi'nde 1700 ailenin mahsur kaldığını söyledi.

Duhaymi, yerel ve uluslararası kuruluşlar ile hükumet kurumlarını, Mesila Vadisi'nde mahsur kalan ailelere ivedilikle yardım etmeye, yiyecek ve barınma malzemeleri sağlamaya çağırdı.

- Yemen'de sel felaketi

Yemen'in güney ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketi, can kaybına ve etkili olduğu bölgelerde ciddi maddi hasara yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM),dün yayımladığı raporda, bazı illerde yaşanan sel felaketi nedeniyle 4 bin 625 ailenin göç etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Lahic, Aden, Ebyen, Taiz, Ed-Dali, El-Mehra ve Hadramevt illerini vuran selin, Aden'in El-Mualla ve Kreyter ilçelerinde evlerde ve yollarda su baskınlarına yol açtığı, Hadramevt'te ise bazı evleri ve köprüleri yıktığı, su şebekelerini ve zirai ürünleri tahrip ettiği aktarılmıştı.