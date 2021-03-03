Müzikal filmde rol alacak

Engin Altan Düzyatan ile Belçim Bilgin'in başrollerini paylaşacağı 'Babamın Kemanı' adlı müzikal filmin kadrosuna Devlet Tiyatrosu oyuncusu Yener Sezgin de katıldı. BKM yapımı filmi Andaç Haznedaroğlu yönetirken müzik direktörlüğünü Taşkın Sabah yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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