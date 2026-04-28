Yeni A101 aktüel 30 Nisan kataloğu: A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
A101, 30 Nisan 2026 tarihli aktüel ürün kataloğunu yayımlayarak yeni haftanın fırsatlarını duyurdu. Elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden günlük ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kampanya, dikkat çekiyor. Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği katalogda, sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünler satışa çıkmaya hazırlanıyor. İşte A101 30 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi...
A101, 30 Nisan itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu tüketicilerle buluşturdu. Haftalık kampanya kapsamında teknoloji ürünlerinden ev yaşamına yönelik pratik çözümlere kadar birçok seçenek raflara geliyor. Peki, bu hafta A101'de neler, hangi ürünler indirime girdi? A101'de bu hafta neler var? İşte güncel katalog...
A101 AKTÜEL KATALOĞU:
Samsung 58" UHD Smart Tv 32.999 TL
65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 26.999 TL
Işıklı Kablosuz Parti Hoparlörü 699 TL
Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık 649 TL
43" Frameless FHD Android 14 Smart Tv 9.999 TL
Mini Buzdolabı 86L 9.499 TL
Mini Buzdolabı 76L 8.499 TL
3'lü Cam Ankastre Set 16.999 TL
6 Çekmeceli Derin Dondurucu 15.999 TL
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL
Cyclone Süpürge 3.999 TL
Çamaşır Makinesi 10 KG 17.999 TL
IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL
EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 699 TL
LED Makyaj Aynası 299 TL
10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL
Yüz Temizleme Cihazı 499 TL
Manikür Seti 399 TL
LED Işıklı Cımbız 129 TL
Isıtıcılı Kirpik Kıvırıcı 179 TL
Elektrikli Diş Fırçası 599 TL
Yedek Başlık 4'lü 199 TL
Ayak Masaj Aleti 329 TL
Otomatik saç MAşası 999 TL
Akıllı Vücut analiz BASKülü 649 TL
KAŞ Düzeltme CihaZı 199 TL
Elektronik Para Kasası 1.099 TL
Para Sayma Makinesi 3.750 TL
APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL
RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
2 UBS 1 TYpe-c 4'Lü Uzatma Kablosu 399 TL
4 Kişilik Dome Kamp Çadırı 3.699 TL
3 Kişilik Dome Kamp Çadırı 1.899 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Piknik Sandalyesi 349 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak + 2YasTık + Pompa + Tamir Yaması 2.699 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 1.199 TL
ÇİFT Kişilik Şişme Yatak 1.799 TL
Multimax Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe 3.499 TL
Kamp Yastığı 139 TL
Elektikli Pompa 599 TL
Air Hammer 2.8L Manuel Şişirme Aparatı 429 TL
Lüks Katlanabilir Sandalyesi 1.599 TL
Rimli 4 Parça Fincan Seti 229 TL
Opal Fileli Çorba Kasesi 79,50 TL
Opal Fileli Pasta Tabağı 89,50 TL
Opal Fileli Servis Tabağı 109 TL
Opal Fileli Yemek Tabağı 99,50 TL
Tava ve Sahan Seti 699 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL
Pipetli Çelik Termos 699 TL
Porselen Kase 59,50 TL
Yapışmaz Buzluk 21,50 TL
6'lı Kristal Baharatlık Seti 149 TL
Yapışkanlı Raf Organizerleri 79,50 TL
Kadın AYakkabı Saklama Kutusu 59,50 TL
Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu 139 TL
Ayarlı Çekmece İçi Kaşıklık 99,50 TL
Oyuncak Kamyon 329 TL
Oyuncak Batman Figür 379 TL
Müzikli Direksiyon 189 TL
Şatolu Mutfak Seti 599 TL
Batman Maske 249 TL
Top ve Halka Atma Oyun Seti 349 TL
OyuncaK Deluxe Fırın 169 TL
Oyuncak Bebek 229 TL
Kodlama ve Algoritma Aktivite Kitapları 39,50 TL
Yaz Sil Kitapları 47,50 TL
24 Parça Ahşap Puzzle 65 TL
Pelüş Kapibara 329 TL