        Haberler Bilgi Alışveriş HAFTANIN A101 kataloğu: 30 Nisan Aldın Aldın aktüel kataloğu: A101 30 Nisan 2026 aktüel ürünlerde neler var? A101 aktüel fiyat listesi

        Yeni A101 aktüel 30 Nisan kataloğu: A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        A101, 30 Nisan 2026 tarihli aktüel ürün kataloğunu yayımlayarak yeni haftanın fırsatlarını duyurdu. Elektronik ürünlerden mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden günlük ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kampanya, dikkat çekiyor. Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği katalogda, sınırlı stoklarla satışa sunulacak ürünler satışa çıkmaya hazırlanıyor. İşte A101 30 Nisan aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 15:48 Güncelleme:
        A101, 30 Nisan itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu tüketicilerle buluşturdu. Haftalık kampanya kapsamında teknoloji ürünlerinden ev yaşamına yönelik pratik çözümlere kadar birçok seçenek raflara geliyor. Peki, bu hafta A101'de neler, hangi ürünler indirime girdi? A101'de bu hafta neler var? İşte güncel katalog...

        A101 AKTÜEL KATALOĞU:

        Samsung 58" UHD Smart Tv 32.999 TL

        65" Frameless UHD QLED WebOS Tv 26.999 TL

        Işıklı Kablosuz Parti Hoparlörü 699 TL

        Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık 649 TL

        43" Frameless FHD Android 14 Smart Tv 9.999 TL

        Mini Buzdolabı 86L 9.499 TL

        Mini Buzdolabı 76L 8.499 TL

        3'lü Cam Ankastre Set 16.999 TL

        6 Çekmeceli Derin Dondurucu 15.999 TL

        Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL

        Cyclone Süpürge 3.999 TL

        Çamaşır Makinesi 10 KG 17.999 TL

        IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL

        EMS Kırışık Giderici Masaj Aleti 699 TL

        LED Makyaj Aynası 299 TL

        10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL

        Yüz Temizleme Cihazı 499 TL

        Manikür Seti 399 TL

        LED Işıklı Cımbız 129 TL

        Isıtıcılı Kirpik Kıvırıcı 179 TL

        Elektrikli Diş Fırçası 599 TL

        Yedek Başlık 4'lü 199 TL

        Ayak Masaj Aleti 329 TL

        Otomatik saç MAşası 999 TL

        Akıllı Vücut analiz BASKülü 649 TL

        KAŞ Düzeltme CihaZı 199 TL

        Elektronik Para Kasası 1.099 TL

        Para Sayma Makinesi 3.750 TL

        APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL

        RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

        2 UBS 1 TYpe-c 4'Lü Uzatma Kablosu 399 TL

        4 Kişilik Dome Kamp Çadırı 3.699 TL

        3 Kişilik Dome Kamp Çadırı 1.899 TL

        Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL

        Piknik Sandalyesi 349 TL

        Çift Kişilik Şişme Yatak + 2YasTık + Pompa + Tamir Yaması 2.699 TL

        Tek Kişilik Şişme Yatak 1.199 TL

        ÇİFT Kişilik Şişme Yatak 1.799 TL

        Multimax Beşi Bir Arada Çok Fonksiyonlu Şişme Kanepe 3.499 TL

        Kamp Yastığı 139 TL

        Elektikli Pompa 599 TL

        Air Hammer 2.8L Manuel Şişirme Aparatı 429 TL

        Lüks Katlanabilir Sandalyesi 1.599 TL

        Rimli 4 Parça Fincan Seti 229 TL

        Opal Fileli Çorba Kasesi 79,50 TL

        Opal Fileli Pasta Tabağı 89,50 TL

        Opal Fileli Servis Tabağı 109 TL

        Opal Fileli Yemek Tabağı 99,50 TL

        Tava ve Sahan Seti 699 TL

        Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL

        Pipetli Çelik Termos 699 TL

        Porselen Kase 59,50 TL

        Yapışmaz Buzluk 21,50 TL

        6'lı Kristal Baharatlık Seti 149 TL

        Yapışkanlı Raf Organizerleri 79,50 TL

        Kadın AYakkabı Saklama Kutusu 59,50 TL

        Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu 139 TL

        Ayarlı Çekmece İçi Kaşıklık 99,50 TL

        Oyuncak Kamyon 329 TL

        Oyuncak Batman Figür 379 TL

        Müzikli Direksiyon 189 TL

        Şatolu Mutfak Seti 599 TL

        Batman Maske 249 TL

        Top ve Halka Atma Oyun Seti 349 TL

        OyuncaK Deluxe Fırın 169 TL

        Oyuncak Bebek 229 TL

        Kodlama ve Algoritma Aktivite Kitapları 39,50 TL

        Yaz Sil Kitapları 47,50 TL

        24 Parça Ahşap Puzzle 65 TL

        Pelüş Kapibara 329 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Boz, Gülistan Doku için şarkı yazdı

        Şarkıcı Murat Boz, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri, şarkı olarak dinleyicilerle buluşturacak. Duygularını dile getiren Murat Boz, Habertürk TV'ye konuştu

        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı