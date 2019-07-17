Sivas'ta yapılan yeni kültür merkezinin adı ' Muhsin Yazıcıoğlu' oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, yapılan istişareler sonunda böyle bir karar verildiğini belirterek, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız İsmet Yılmaz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımızla ve Yazıcıoğlu ailesi ile yaptığımız istişare sonucunda bu isim uygun görüldü" dedi.

Vali Ayhan, "Sivas, tarihi ve kültürel zenginlikleri sinesinde barındırdığı gibi çok önemli şahsiyetlerinde memleketi olarak zihinlerdeki yerini almıştır. Bu mirasın emanetçisi olan bizler de değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının sorumluluğundayız" ifadelerini kullandı.

Kültür merkezinin kısa süre sonra hizmete açılması planlanıyor.