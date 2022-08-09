BioNTech ve Pfizer, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanan Covid-19 aşısının klinik denemesine bu ay başlıyor.

BU YILIN SONUNDA SATIŞA ÇIKACAK

BioNTech tarafından yapılan açıklamada uzun ve geniş bir koruma sağlamak için geliştirilen Covid-19 aşısının bu yılın sonunda satışa çıkacağı belirtildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, BioNTech’in Omicron BA.1 varyantı için ilk aşı denemeleri ilkbaharda başladı ancak gerekli onaylar alındığında aşıların dağıtımı ekim ayında başlayabilecek.