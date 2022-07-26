BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının sonucu! Boğazınız mı ağrıyor? Dikkat! 0:00 / 0:00

Covid-19 pandemisi son 2 yıldır dünyada milyonlarca kişiyi etkiledi ve 6 milyondan fazla ölüme neden oldu. Uzmanlar bu süreçte ölü sayısını azaltma konusunda tek etkili silahın aşılar olduğunu belirtiyor. Şekil değiştiren koronavirüsün son versiyonu olan BA.5 varyantı ise pandeminin sona ermediğini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre son 15 gün içinde dünyadaki vaka sayıları yüzde 30 oranında arttı. BA.5 alt varyantı Çin'de de yayılım gösterirken ABD'de baskın varyant haline gelmiş durumda. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, geçen hafta kayıtlara geçen yeni enfeksiyonların yarısından fazlası BA.5 varyantı idi. Prof. Dr. Vefik Arıca VAKA SAYISI ARTIŞI 40 KATA ULAŞTI Peki Türkiye’de durum ne? Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka sayısı artışı günlük 40 kata kadar ulaşmış durumda. Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca, vaka sayısındaki artışa rağmen hastane yükünün aynı oranda olmayıp 3 kat arttığını belirtiyor ve “Haftalık ölüm sayısının bir önceki haftaya göre 3 katına çıkması, nisan sonuna geri dönmüş durumda olduğumuzu gösteriyor. Bu nedenle riskli gördüğümüz 50 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı ve ek hastalığı olanların kalabalık ortamlarda maske takmalarını öneriyoruz” diyor.

KÜRESEL ACİL DURUM Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken, vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 artış gösterdi. DSÖ Acil Durum Komitesi, ilk kez Ocak 2020'de en yüksek alarm seviyesi olan "Küresel Acil Durum" ilan etmişti. Aynı komite geçtiğimiz ay Covid-19'un kamu sağlığı açısından "Küresel Acil Durum" olarak kalmasına karar verdi. Son 15 günde DSÖ'ye bildirilen vakalar yüzde 30 artsa da aşılardan kaynaklanan artan nüfus bağışıklığının hastaneye yatışları ve can kayıplarını azalttığı belirtildi. İNGİLTERE’DE HER 18 KİŞİDEN BİRİ VİRÜS TAŞIYOR İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin son verilerine göre, İngiltere’de Covid enfeksiyonları artmaya devam ederken her 18 kişiden biri (yaklaşık 3,5 milyon kişi) virüsü taşıyor. Prof. Dr. Vefik Arıca önceki varyant virüsün en belirgin semptomunun ateş ve öksürük olduğuna güncel Koronavirüsün en belirgin belirtisinin ise boğaz ağrısı şikayeti oluşuna dikkat çekiyor. İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük. ARTIŞIN NEDENİ NE? Mart 2022'den itibaren vaka sayısı azalmakta iken, haziran ayının ikinci yarısından itibaren yeniden artış görülmesinin nedeni ne? Arıca, Bunun nedeninin Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının, dünyada ve Türkiye’de hakim varyant haline gelmesinden kaynaklandığının tahmin edildiğini söylüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının ülkedeki vakaların yüzde 80'inden fazlasını oluşturduğunu açıklamıştı. Öte yandan DSÖ, vaka artışına karşın virüse bağlı ölümlerde belirgin artış görülmediğini kaydetti. Geçen hafta dünya genelinde 9 bin 800 ölüm kaydedilirken, rakam önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.