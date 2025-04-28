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        Malatya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'nde başkanlığa Gazi Astsubay Aldemir getirildi

        Malatya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'nde bayrak değişimi yaşandı. Gazi Astsubay Seydi Aldemir, dernek başkanlığı görevine getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 18:24 Güncelleme: 28.04.2025 - 18:24
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        Yeni başkan Gazi Astsubay Aldemir oldu
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        Malatya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği'nde başkanlık görevine Gazi Astsubay Seydi Aldemir getirildi.

        Yeni yönetimiyle birlikte görevine başlayan Başkan Seydi Aldemir, ilk ziyaretini şehit mezarlarına gerçekleştirdi. Aldemir ve beraberindeki heyet, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

        Göreve başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan Malatya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Seydi Aldemir, "Bu vatan uğruna canlarını hiçe sayan kahramanlarımızın emanetlerine sahip çıkmak bizim için bir onur meselesidir. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        Dernek olarak sosyal ve manevi destekleri artırarak sürdüreceklerini belirten Aldemir, "Vatan sevgisiyle hizmet edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasına ve onların emaneti ailelerine layık olmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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