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ERİNÇ SAĞKAN'DAN TEŞEKKÜR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan yeni tarife hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sağkan, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi konusunda, barolarımızdan aldığımız görüş ve öneriler doğrultusunda Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışma neticesinde mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çok önemli ve tarihi bir tarifeyi hayata geçirdik. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve bakanlık bürokratlarına çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim. Baro başkanlarımıza tarife hazırlığındaki katkılarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.