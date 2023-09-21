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        Haberler Gündem Yeni dava ve avukatlık ücretleri ne kadar oldu? 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi açıklandı!

        Çok sayıda avukatı ilgilendiriyor: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de!

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Çok sayıda avukatı ilgilendiren çalışma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili güncel açıklamaları haberimizde derledik. İşte 2023-2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:50
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi çalışmasının tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklama sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hakkında güncel gelişmeleri sizlerle paylaştık. İşte ayrıntılar...

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        AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU!

        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 15 bin 800 TL, dava ücretleri ise 8 bin TL ile 67 bin 700 TL arasında olacak.

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        Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 2 bin 300 TL, sonraki her 1 saat için 1300 TL olarak belirlenirken, çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 4 bin 800 TL oldu.

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        "TARİFE'DE ORTALAMA YÜZDE 90,40 ORANINDA ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR"

        Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) internet sitesinden yeni tarife hakkında yapılan açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife'nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır" denildi.

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        ERİNÇ SAĞKAN'DAN TEŞEKKÜR

        Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan yeni tarife hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sağkan, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi konusunda, barolarımızdan aldığımız görüş ve öneriler doğrultusunda Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışma neticesinde mesleğimiz ve meslektaşlarımız için çok önemli ve tarihi bir tarifeyi hayata geçirdik. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç ve bakanlık bürokratlarına çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim. Baro başkanlarımıza tarife hazırlığındaki katkılarından dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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