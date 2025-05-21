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        Haberler Sağlık Yeni diyabet türü resmi olarak tanındı | Sağlık Haberleri

        Yeni diyabet türü resmi olarak tanındı

        Yetersiz beslenmeyle bağlantılı bir diyabet türü olan 'Tip 5 diyabet' Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından resmen tanındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:58
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        Yeni diyabet türü resmi olarak tanındı
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        Uzmanlar, tip 5 diyabetin çocukluk döneminde yaşanan beslenme bozuklukları nedeniyle pankreasın yeterince gelişmemesi sonucu ortaya çıktığını belirtti.

        Bu durum, vücudun yeterli miktarda insülin üretememesine neden oluyor. Uzmanlar, bu diyabet türünün daha önce sıklıkla yanlış teşhis edildiğini ve genellikle tip 1 ya da tip 2 diyabet olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Ancak tip 5 diyabet, klasik diyabet türlerinden farklı olarak düşük doz insülin veya ağızdan alınan ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Yüksek doz insülin uygulamalarının bu hastalarda ciddi kan şekeri düşüklüğüne yol açabileceği vurgulanıyor.

        Daha önce 1955’te tanımlanan ve 1985’te Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçici olarak kabul edilen bu hastalık, 1999’da sınıflandırmadan çıkarılmıştı. Ancak son araştırmalarla birlikte hastalığın farklı bir diyabet türü olduğu netleşti. Yeni tanımın, dünya genelinde 20 ila 25 milyon kişiyi etkileyen bu hastalığın daha doğru şekilde teşhis edilmesine ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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