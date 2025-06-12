Her biri başka bir yerden geliyor ama 'aile' olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar. Aile bağlarını, çatışmaları ve sürpriz dostlukları hem komik hem de duygusal bir dille ele alan dizi izleyiciye özlenen o Yeşilçam sıcaklığını modern bir anlatımla sunuyor.