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        Haberler Bilgi Gündem YENİ DİZİ | Aile Saadeti dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? ATV Aile Saadeti dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı!

        Yayın tarihi açıklandı! Aile Saadeti dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Ekranların yeni komedi dizisi "Aile Saadeti", haziran ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu yapım, üç farklı ailenin birbirinden habersiz şekilde kesişen hayatlarını mizahi bir dille anlatıyor. Peki, Aile Saadeti dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 00:13 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:13
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        Burak Aksak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Selçuk Aydemir’in üstlendiği dizinin konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak dizi hakkında sorgulamalar hız kazandı. İşte yeni dizi hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        AİLE SAADETİ KONUSU NE?

        Yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan hikayede; üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleriyle, yarım kalmış duygularıyla konağa gelen karakterler aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşmeyi öğrenerek ödüyor.

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        Her biri başka bir yerden geliyor ama 'aile' olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar. Aile bağlarını, çatışmaları ve sürpriz dostlukları hem komik hem de duygusal bir dille ele alan dizi izleyiciye özlenen o Yeşilçam sıcaklığını modern bir anlatımla sunuyor.

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        AİLE SAADETİ OYUNCULARI KİMLER?

        Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun ve Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi başarılı isimler yer alıyor.

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        AİLE SAADETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ATV'nin, yeni dizisi Aile Saadeti'nin yayın tarihi belli oldu. Aile Saadeti ilk bölümüyle 16 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

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