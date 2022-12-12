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Sipahi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Fragmanları ile dikkatleri üzerine çeken SHOW TV'nin yeni dizisi Sipahi 12 Aralık Pazartesi günü yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın olduğu CNP Film imzalı Sipahi dizisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte yeni dizi Sipahi konusu ve oyuncuları...

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  • Yeni dizi! Sipahi konusu ve oyuncuları: SHOW TV Sipahi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

    Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık gibi ünlü isimlerin yer aldığı SHOW TV ekranlarının yeni dizisi Sipahi 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da izleyiciyle buluşacak. Peki, Sipahi dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte SHOW TV'nin yeni dizisi Sipahi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Yeni dizi! Sipahi konusu ve oyuncuları: SHOW TV Sipahi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

    SİPAHİ DİZİSİ KONUSU NE?

    Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi; çeşitli sınavlardan geçmekte, metaverse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman, ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.
  • Yeni dizi! Sipahi konusu ve oyuncuları: SHOW TV Sipahi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

    SİPAHİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Sipahi SHOW TV ekranlarında 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da izleyiciyle buluşacak.
  • Yeni dizi! Sipahi konusu ve oyuncuları: SHOW TV Sipahi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

    SİPAHİ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Sipahi'nin güçlü oyuncu kadrosunda;

    Sinan Tuzcu,

    Başak Gümülcinelioğlu,

    Erkan Bektaş,

    Nurettin Sönmez,

    Çağdaş Onur Öztürk,

    Serhat Nalbantoğlu,
  • Yeni dizi! Sipahi konusu ve oyuncuları: SHOW TV Sipahi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

    Emre Bulut,

    Gözde Okur,

    Elit Andaç Çam İnan,

    Zeynep Oymak,

    Berrin Arısoy,

    İsmail Düvenci,

    Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

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