Yeni doğan bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalı?

Bebekler söz konusu olduğunda ebeveynler her zaman en iyisinin olmasını isterler. Bebek kıyafetlerinin temizliğine dikkat edilmelidir ve ona göre yıkanılmalıdır. Bebeklerin bağışıklık sistemi henüz yeni doğdukları için tam olarak oluşmazlar. En az 3 ay geçtikten sonra bağışıklık sistemi kuvvetlenmeye başlar. Bunun için bu dönemde hijyen çok önemlidir. Şimdi sizlere yeni doğan bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalıdır konusundan bahsedeceğiz. O halde buyurun okumaya devam edin.

Bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalı

Bebek kıyafetleri yıkarken mutlaka dikkatli olunması gerekmektedir. İşte bebek kıyafetleri nasıl yıkanır sorusu aşağıdaki gibidir.

Bebek kıyafetleri yıkanırken mutlaka bebekler için üretilen organik olan deterjanlar tercih edilmelidir.

Yumuşatıcıların içerisinde birçok kimyasal ve parfüm bulunmaktadır. bu sebeple bebeklerin kıyafetlerinin içeresine asla atılmaması gerekmektedir.

Bebeğinizin kıyafetlerini başka kıyafetler ile beraber karıştırarak yıkamayın. Bebeğinizin cildi henüz çok hassas bu sebeple sadece bebeğinizin kıyafetlerini yıkayın.

Yıkayıp kuruduktan sonra bebeğinizin giysilerini mutlaka ütüleyin. Ütüleme sırasında eğer giyside mikrop vardır bu sayede mikroplar kırılacaktır.

Eğer bebeğinize yeni giysi aldı iseniz mutlaka o giysileri yıkayın ve daha sonra giysileri bebeğinize giydirin.

Çamaşır suyu asla konulmaması gerekmektedir. Çünkü içerisinde birçok kimyasal madde vardır. Bu sebepten dolayı giysilere asla çamaşır suyu dökülmemelidir.

Yıkarken çamaşır filelerini tercih edebilirsiniz.

Bebeklerinizin giysilerini 40 derecede yıkamanız gerekmektedir.

Beyaz ve iş çamaşırlarını ise 60 derecede yıkamanız önerilmektedir.

Bebek kıyafetleri kaç derecede yıkanır?

Ebeveynler tarafından merak edilen bir konudur bebek kifayetleri kaç derecede yıkanır konusu. Bebeğinizin kıyafetlerini eğer renkli ise 40 beyaz ise 60 derecede yıkamanız gerekmektedir.