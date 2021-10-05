HABERTURK.COM

Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu ve Haberturk.com ve Habertürk sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanan Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu bankacı, finans uzmanı, Işık Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Recep Atakan oluyor. Atakan yayında başta vatandaşların yatırım aracı olarak tercih ettikleri altın, döviz ve konut piyasalarını değerlendiriyor. Ekonomideki gelişmeler ışığında reel sektör firmalarının durumunun ele alınacağı programda gelişmelerin Borsa İstanbul'a yansıması ve sektörel etkileri masaya yatırılıyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN BEKLENTİ NE?

Pandemi sonrası dönemde başta gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının tutumu ve bunun Türkiye gibi gelişmekte olan ülke ekonomilerine yansımalarının ele alındığı programda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalardaki gelişmeler ve önümüzdeki dönem muhtemel kararlar üzerinde duruluyor. Para piyasalarındaki bu gelişmelerin sermaye piyasalarına yansımalarına geniş yer ayrılan programda yatırımcıların bu bilgiler ışığında nasıl bir yatırım stratejisi çizmesi gerektiği dile getiriliyor.