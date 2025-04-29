Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası 2025: Yeni evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya ve züccaciye indirimi ne zaman, hangi markalar indirim yapacak?

        Yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası! Yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman ve ne kadar indirim yapılacak?

        Yeni evlenecek çiftlere yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteğinin ardından şimdi de birçok üründe indirim kampanyası başlıyor. Buna göre yeni evleneceklere beyaz eşya, mobilya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ürünlerde özel indirimler yapılacak. Evlenecek çiftlere indirim kampanyası detayları ve indirim anlaşması yapılan firmalar merak konusu olurken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan son dakika açıklaması geldi. Peki, yeni evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman, hangi firmalar ne kadar indirim yapacak? İşte Bakan Göktaş'ın açıklaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesiyle birlikte evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik destekler peş peşe hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yeni evlenecekleri desteklemek amacıyla mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ürünlerde indirim kampanyası için düğmeye basıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel sektör firmalarıyla protokoller imzalayacak. Bu kapsamda ‘’Evleneceklere mobilya ve beyaz eşya indirimi ne zaman, hangi firmalar ne kadar indirim yapacak?’’ sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili Bakan Göktaş’tan son dakika açıklaması geldi. İşte, yeni evlenecek çiftlere indirim kampanyası hakkında detaylar...

        2

        YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI!

        28 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı'nda evlenecek olan gençleri desteklemeye yönelik çalışmalara değindi.

        Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerin ev kurma süreçlerine de destek olduklarını belirten Bakan Göktaş, 16 firmayla yapılacak indirim protokolüyle, evlenecek gençlere, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunulacağını duyurdu.

        3

        YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN?

        Yeni evlenecek çiftlere mobilya, beyaz eşya ve züccaciye indirimi kampanyası başvuru tarihleri, şartları, anlaşma yapılan firmalar ve indirim tutarı henüz belli olmadı.

        Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, indirim anlaşması yapılacak firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detayları, 30 Nisan Çarşamba günü firmalarla düzenlenecek toplantıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

        Yapılacak toplantının ardından kampanya başvuru tarihleri ve şartlarının da duyurulması bekleniyor.

        4

        HANGİ MARKALAR NE KADAR İNDİRİM YAPACAK?

        Yeni evlenecek çiftlere indirim uygulayacak markalar ve indirim oranları henüz açıklanmadı.

        30 Nisan Çarşamba günü firmalarla toplantı düzenlenecek.

        Söz konusu toplantı ile birlikte indirim anlaşması yapılacak firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detayları kamuoyuyla paylaşılacak.

        5

        BAKAN GÖKTAŞ'IN KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

        "Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerimizin, ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. Bu kapsamda 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden 'Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum."

        Evlenecek gençlere destek olmak için özel sektöre de çağrıda bulunan Bakan Göktaş, "Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. 'Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek."

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        5 çocuğu vardı... Ölümle biten barışma!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        MHP lideri Bahçeli: Belediye yönetimi kokuşmuştur! Rüşvet ağı kurulmuştur!
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        "Atmosferik ani değişim gibi muğlak bir ifade görebildik"
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 1500'ü geçti
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek