2023 Türkiye Genel Seçimleri öncesi AK Parti seçim beyannamesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan evlilik kredisine ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Söz konusu açıklamalarının ardından kredi için başvurusu yapmayı düşünen çiftler için; evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir ve kimler başvuru yapabilir sorularının cevaplarını bir araya getirdik. İşte, konuya dair bilinmesi gerekenler...