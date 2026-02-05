Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Yeni Fed Başkanı kim olacak? ABD Başkanı Donald Trump ABD Merkez Bankası Başkanı için kimi aday gösterdi?

        Yeni Fed Başkanı kim olacak? ABD Başkanı Donald Trump Fed Başkanı için kimi aday gösterdi?

        ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi Mayıs ayında dolacak mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan sonra bu göreve kimin geleceğine dair aylardır süren belirsizliği sonlandırdı ve kendi adayını açıkladı. Powell ile faiz indirimi konusunda sert diyaloglar yaşayan Trump yeni adayın faiz indirimine olumlu baktığını belirtti ve "Faizleri artırmak istiyorum' deseydi işi alamazdı" ifadelerini kullandı. Peki, ABD Merkez Bankası'nın yeni Başkanı kim olacak?

        Giriş: 05.02.2026 - 17:07 Güncelleme: 05.02.2026 - 17:07
        1

        Mayıs ayında görev süresi dolan Jerome Powell'ın yerine geçecek isme dair belirsizlik sürerken, 30 Ocak günü ABD Başkanı Donald Trump kendi adayını açıkladı ve söz konusu isim için, 'sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak' dedi. Peki, Fed Başkanı kiö olacak, Trump'ın adayı kim?

        2

        TRUMP FED BAŞKANI ADAYI OLARAK KİMİ SEÇTİ?

        Mayıs ayında görev süresi olacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geleceğine ilişkin süreç devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'ı aday gösterdi. Hatta Trump, Warsh için 'tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphe' duymadığını belirtti.

        Trump, Warsh'ı "tam da bu rol için biçilmiş kaftan" olarak nitelendirerek, "sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak" ifadelerini kullandı.

        Fed'deki geçmiş deneyimi ve Wall Street'te "Trump"ın her dediğini yapmayacağı" yönündeki algı nedeniyle Warsh'ın adaylığı piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açmadı.

        Trump'ın Warsh'ı aday göstermesinin ardından, para piyasalarında Fed'in bu yıl iki faiz indirimi yapacağı beklentisinin fiyatlanmaya devam ettiği görüldü.

        3

        YENİ BAŞKAN ADAYINDAN FAİZ İNDİRİMİ VAADİ

        ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdİ.

        Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda, faiz oranları ve Fed Başkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Faiz oranlarının düşürüleceğine dair herhangi bir şüphesi olup olmadığı sorulan Trump, "Pek yok." yanıtını verdi.

        Trump, "Yeni Fed adayınız, faizleri düşürmesini istediğinizi anlıyor mu?" sorusu üzerine "Bence anlıyor ama zaten kendisi de istiyor diye düşünüyorum. Yani gelip 'faizleri artırmak istiyorum' deseydi işi alamazdı" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
