TRUMP FED BAŞKANI ADAYI OLARAK KİMİ SEÇTİ?

Mayıs ayında görev süresi olacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geleceğine ilişkin süreç devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'ı aday gösterdi. Hatta Trump, Warsh için 'tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphe' duymadığını belirtti.

Trump, Warsh'ı "tam da bu rol için biçilmiş kaftan" olarak nitelendirerek, "sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak" ifadelerini kullandı.

Fed'deki geçmiş deneyimi ve Wall Street'te "Trump"ın her dediğini yapmayacağı" yönündeki algı nedeniyle Warsh'ın adaylığı piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açmadı.

Trump'ın Warsh'ı aday göstermesinin ardından, para piyasalarında Fed'in bu yıl iki faiz indirimi yapacağı beklentisinin fiyatlanmaya devam ettiği görüldü.