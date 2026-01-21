Yeni Fed Başkanı kim olacak, hangi isimler aday, yeni başkan ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasaların gözü yeni seçilecek Fed Başkanına döndü. Mayıs ayında görev süresi sonlanan Jerome Powell'ın yerine geçebilecek dört isim öne çıkarken, yeni başkanın önümüzdeki günlerde açıklanma ihtimali olduğu ifade edildi. Peki, yeni Fed Başkanı kim olacak, adaylar kimler?
YENİ FED BAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanını haftaya açıklayabileceğini bildirdi.
YENİ FED BAŞKANI ADAYLARI KİMLER?
Halihazırdaki Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da dolacak.
Yeni dönem Fed başkanlığı için varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh olmak üzere dört isim öne çıkıyor.