Mayıs ayında görev süresi dolacak Jerome Powell'ın yerine seçilecek Fed Başkanı için süreç devam ediyor. Şu ana kadar dört isim öne çıkarken, konuya dair açıklamalar ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'dan geldi. Peki, yeni Fed Başkanı kim olacak, hangi isimler aday?