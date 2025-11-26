Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.857,17 %-0,28
        DOLAR 42,4706 %0,06
        EURO 49,1963 %0,05
        GRAM ALTIN 5.676,86 %0,73
        FAİZ 39,31 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 70,85 %0,94
        BITCOIN 87.887,00 %1,02
        GBP/TRY 56,0179 %0,16
        EUR/USD 1,1584 %0,12
        BRENT 62,66 %0,29
        ÇEYREK ALTIN 9.281,66 %0,73
        Haberler Ekonomi Para Yeni Fed Başkanı Noel'den önce açıklanabilir - Para Haberleri

        Fed'in yeni başkanı Noel'den önce açıklanabilir

        ABD Hazine Bakanı Bessent, Başkan Donald Trump'ın Noel'den önce ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanının kim olacağına dair açıklama yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 07:50 Güncelleme: 26.11.2025 - 07:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fed'in yeni başkanı Noel'den önce açıklanabilir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Hazine Bakanı Bessent, katıldığı televizyon yayınında, görev süresi Mayıs 2026'da sona erecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçebilecek muhtemel isimlerle devam eden görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

        Bugün ikinci tur için son görüşmeyi yapacağını söyleyen Bessent, 5 güçlü aday bulunduğunu ve tüm adayların kendisini etkilediğini anlattı.

        Bessent, Fed'in çok karmaşık bir yapıya dönüştüğünü ve artık sadece para politikasını belirlemekle kalmadığını ifade etti.

        Fed başkanı adaylarının, Amerikan halkını ve ekonomisini korumak ile enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşma konusundaki bakış açılarının bir kriter olduğunu dile getiren Bessent, "Bence işleri biraz basitleştirmeliyiz. Fed'in eskisi gibi arka plana çekilip, ortalığı yatıştırıp Amerikan halkı için çalışmasının zamanı geldi." diye konuştu.

        REKLAM

        Bessent, gelecek Fed başkanının ne zaman belirleneceğine yönelik de şunları kaydetti:

        "Başkanın Noel'den önce bir açıklama yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak Noel tatili öncesinde mi yoksa yeni yılda mı olacağına karar vermek onun yetkisi dahilinde. Bence işler çok iyi gidiyor."

        Geçen ay Fed başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıralamıştı.

        Bessent, Şükran Günü'nden kısa süre sonra aday listesini ABD Başkanı Trump'a sunmayı planladığını belirtmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        4 katlı binanın çatısına çıktı... Öldüren tamirat!
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Trump'tan barış görüşmelerine ilişkin: Karmaşık bir süreç
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"