Ford'un d-segment SUV modeli Edge, makyajlandı. Araçta sunulmaya başlanan Ford Co-Pilot360 kapsamında Dur&Kalk ve Şerit Hizalama özelliklerine sahip Adaptif Hız Kontrol Sistemi ve Acil Durum Manevra Destek Sistemi gibi sürüş destek teknolojilerine yer veriliyor.

8 inç dokunmatik ekranlı SYNC 3 ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikleri bulunan Edge'in, 238 PS güç üreten 2 litrelik EcoBlue dizel motor, 4x4 çekiş sistemi ve yeni sekiz ileri otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. Ford'dan yapılan açıklamaya göre, Yeni Ford Edge, Titanium donanım seviyesi ile 585 bin 850 TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini almış durumda.

TASARIMI ELDEN GEÇİRİLDİ

Makyaj operasyonu ile birlikte, Edge'de daha geniş ön ızgaraya yer verildiği görülüyor. LED ön farlar ile LED gündüz farlarının tasarımı da elden geçirilirken, yeni stop lambaları ve yeniden tasarlanan ön ve arka gövde aracın dışındaki değişiklikleri oluşturuyor.

20 inç alaşım jantlar, krom tavan rayları, karartılmış arka camlar, arka rüzgarlık, panoramik cam tavan gibi donanımlarda Edge'de sunuluyor. Aracın iç mekanındaki en önemli yenilik, yeni Focus'ta da karşımıza çıkan döner vites konsolu olarak dikkat çekiyor.

4 TEKERLEKTEN ÇEKİŞ İLE YAKITTANN TASARRUF EDİYOR

Ford yakın zamanda Ford EcoSport, Edge, Galaxy, Kuga, Mondeo ve S-MAX gibi farklı modellerinde kullanmak üzere lastiklerin yol yüzeyine tutunma seviyesini sürekli olarak ölçümleyen ve 20 milisaniyeden daha kısa bir süre içerisinde ön ile arka aks arasında tork dağılımını ayarlayan akıllı 4x4 çekiş teknolojisini tanıtmıştı.

Yeni Ford Edge’de kullanıma sunulan yapay zeka teknolojisine sahip 4x4 çekiş sisteminin, sensörlerden gelen bilgileri kullanarak lastiklerin zemine tutunma düzeyini denetlediği ve buna bağlı olarak yüzde 6.5 oranında yakıt tasarrufu sağladığı belirtiliyor.