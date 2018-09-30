Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in 56. bölüm tanıtımı yayınlandı. Baran’ın Şirin’den çocuk istediği tanıtımda, Kamil ve Kalender’in havuzda tavla keyfi yaptığı eğlenceli görüntüler dikkat çekiyor. Konağa yanaşma alınmasını isteyen Nazgül ve Afet pişman olacağa benziyor.

YENİ GELİN 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 55. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 55. bölümünde Siverekli’nin oyunuyla ıssız bir adada gözlerini açan Bozok gençleri, hayatta kalmaya çalıştı. Su ve yiyecek bulmak, ateş yakmak için direnen Bozokların sabrı tükendikçe, Siverekli oyunun aksiyonunu giderek arttırdı. Bozok gençleri, ıssız adada hayatta kalma mücadelesi verirken Bozok Konağı’nda kadınların gündemi başkaydı. Kalender’in gözünde saygın biri olmak isteyen kadınların hepsi kendine bir hedef koydu. Fakat belediye reisliğine adaylığını koyan Möhteber hedefini çok yükseğe çıkardı. Bu sırada adada kamp yapan geçleri bulan Bozoklar kurtularak, konağa geri döndü. Kalender, Möhteber’in belediye reisi olmasına sonuna kadar karşı çıksa da, onu dinlemeyen Möhteber seçim kampanyasına başladı.

YENİ GELİN 55. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle 6 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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