Yeni Gelin 56. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Heyecan ve eğlencenin eksik olmadığı son bölümün ardından gözler Yeni Gelin 57. bölümde yaşanacaklara çevrildi. İşte Yeni Gelin 57. bölüm fragmanı...

"GİDEN GİTMİŞTİR, GİTTİĞİ GÜN BİTMİŞTİR"

Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in 57. bölüm tanıtımı yayınlandı. Konağı terk eden Möhteber, Baran ve Şirin’in evine giderken, Hazar için gelen fizyoterapist uzmanı işleri karıştıracağa benziyor. Ayşe “Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Sen gideni değil, giden seni kaybetmiştir!” sözleriyle Kalender’i teselli etmeye çalışırken, Balım’ın Hazar’ı yıkayacağını öğrenen Bella kıskançlık krizine giriyor.

"ELVEDA KALENDER"

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 56. bölümünde Kalender, Möhteber’in belediye başkanlığına adaylığını sırf inat yüzünden koyduğunu düşünerek sonuna kadar karşı çıktı. Hazar’ı iyileştirmek için uğraşan, ev işleriyle ilgilenen Bella sonunda hastalanınca, ev işlerini yapması yasaklandı.

Nazgül ve Afet ev işlerine yardım etmeleri için yanaşma gelmesini istedi. Bunun üzerine yanaşma yasağını kaldıran Kalender, konakta tüm dengelerin değişeceğinden habersizdi. Kaynanalar birbirinden güzel yanaşmaları tanımaya çalışırken, Bozok gelinleri bu durumdan rahatsız oldu. Adaylığına karşı çıktığı için Kalender’e kırgınlığı geçmeyen ve sonunda kavga eden Möhteber kumaların dolduruşuyla tekrar aday olacağını söyledi. Möhteber’i bir seçim yapmaya zorlayan Kalender, kendisinden boşanmaya karar veren Möhteber’in “Elveda Kalender!” sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

YENİ GELİN NE ZAMAN?

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle 13 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

YENİ GELİN 57. BÖLÜM FRAGMANI:

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