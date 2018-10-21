Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in 59. bölüm tanıtımı yayınlandı. Bella’nın Hazar’la ilgilenmekten vazgeçtiği, ayrı düşen aşıklar Baran ve Şirin’in aşk acısı çektiği tanıtımda, Şirin’in hasretine dayanamayan Baran, onu kaçırmaya karar veriyor. Nazgül’ün yokluğuna çabuk alışan Kağan’ın yanaşmalarla eğlencesi başına dert açacağa benziyor.

YENİ GELİN 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 58. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 58. bölümünde farklı bir doktora giderek şansını denemek isteyen Hazar, büyük bir risk alarak ameliyat olmak istediğini söyledi. Çalınan altınlarının peşine düşen Nazgül, yanaşmalara “Huzur ve Güven Operasyonu” düzenledi. Afet’le bir olup yaptığı plan ters düşünce kendine hakim olamayan Nazgül, Kağan’ın kafasını patlattı. Durumun ciddiyetinin farkında olmayan Nazgül, Möhteber’in yanına giderek, Kağan’ın peşinden geleceğini düşündü. Möhteber’in giderek artan destekçilerini gören Kalender’in beklenmeyen hamlesi herkesi şaşırttı. Kalender’in belediye başkanlığına adaylığını koyması Möhteber’in tüm planlarını alt üst etti. Kendince bir plan yapan Ayşe, Gökhan ve Afet’in de Möhteberin destekçisi olmasını sağladı. Hazar’ın iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapan Bella, Hazar’ın ameliyat olma kararını değiştiremedi. “Herkesin bana acıyan gözlerle bakmasından bıktım!” diyerek Bella’yı çok üzen Hazar; Bella’nın fenalaşıp bayılmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

YENİ GELİN 58. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle 27 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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