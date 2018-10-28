Yeni Gelin 59. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. İzleyicilerin gözü ise 60. bölümde yaşanacaklarda... Önümüzdeki hafta ekrana gelecek Yeni Gelin 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Asiye ve Türkmen'in yeniden gelinlik giydiği görüldü. İşte, Yeni Gelin 60. bölüm fragmanı...

ASİYE VE TÜRKMEN GELİNLİK GİYİYOR

Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in 60. bölüm tanıtımı yayınlandı. Asiye ve Türkmen’in gelinlik giydiği, Kalender’in Ayşe’yi boşadığı tanıtımda Bozoklar, Hazar’ın ayağa kalkması için müzik terapisi yapıyor.

YENİ GELİN 59. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin’in bu akşam ekrana gelen 59. bölümünde Hazar ve Bella arasındaki gerilim giderek tırmandı. Şirin’in hasretine dayanamayan Baran, Kalender’in desteğiyle karısını kaçırarak konağa getirdi. Kalender’in adaylığını açıklamasıyla Bozok Konağı’nda hareketli günler başladı. Kalender, seçim kampanyalarını öğrenmek için Kağan’ı muhbir olarak Möhteber’in yanına gönderdi.

Ayşe’nin konakta konuşulan her şeyi Möhteber’e söylediğini öğrenen Kalender, Ayşe’yi konaktan kovdu. Möhteber ve Ayşe’nin ihanetiyle sarsılan Kalender, Asiye’ye resmi nikah kıyacağını açıkladı. Hazar’la Bella’nın arasını düzeltmeye çalışan Baran ve Şirin, ikilinin inadını sonunda kırarak barışmalarını sağladı.

Kalender ve Asiye’nin düğün haberiyle deliye dönen Ayşe, Kalender’den af dilese de başarılı olamadı. Düğünü engellemeye kararlı olan Ayşe ve Möhteber’in konuştuklarını duyan Kağan, Kalender’e söyledi. Hazar ve Bella’nın eğlenceli tekerlekli sandalye yarışı ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

YENİ GELİN NE ZAMAN? İŞTE YENİ GELİN OYUNCULARI

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle 3 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

YENİ GELİN 60. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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