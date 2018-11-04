Yeni Gelin, geçtiğimiz akşam 60. bölüm ile ekrana geldi. Bozok Konağı'ndaki parti ile izleyiciler eğlencenin doruğuna ulaşmıştı. Gözler ise gelecek bölümde yaşanacaklarda... Yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Yeni Gelin 61. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Yeni Gelin 61. bölüm fragmanı...

BOZOKLAR YENİ KARARLAR ALIYOR!

Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in 61. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kağan ve Nazgül’ün kozlarını paylaştığı, Gökhan’ın uzman çavuşluk için başvuruda bulunduğu, Şirin’in konservatuara gitmeye karar verdiği tanıtımda Hazar ve Bella’nın mutlu anları dikkat çekiyor.

YENİ GELİN 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

YENİ GELİN 60. BÖLÜM ÖZETİ

Yeni Gelin’in geçtiğimiz akşam akşam ekrana gelen 60. bölümünde yıllardan beri süre gelen geleneği bozmaya, tek eşli bir hayata adım atmaya, küçük çekirdek ailesi içinde mutlu mesut yaşamaya kararlı olan Kalender Ağa, belediye başkanlığı adaylığından vazgeçerek Möhteber ve Ayşe’yi boşadı. Türkmen ve Müsellim’i evlendirmeye kararlı olan Bella, Kalender’in desteğiyle kısmet bulmaya çalıştı.

YENİ GELİN 60. BÖLÜM İZLE

Müsellim’e kız bulmaya çalışan Bozokların gönüllerince eğlendiği partiyi kana bulamaya niyetli olan Nazgül herkesin mutluluğunu kursağında bıraktı. Bozoklar, facianın eşiğinden döndüğünü zannettiği anda çok daha büyük bir facianın eşiğine geldi. Kalender’den intikamını almak için samanlığı ateşe veren Ayşe, Bella’yı da çok büyük bir tehlike altında bıraktı. Dumanlar arasında kalan Bella ve Ayşe’nin imdat çığlıkları her yeri inletirken, yardıma gelen Hazar, Bella’yı kurtarabilecek miydi?

YENİ GELİN NE ZAMAN?

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle 10 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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