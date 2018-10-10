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Yeni Gelin'den bir tanıtım daha: Duran Aşireti'nin hanım ağası benim!

Yeni Gelin 57. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı... Fragman, önümüzdeki Cumartesi günü yayınlanacak bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıyor. Tanıtımda, Möhteber'in Duran Aşireti'nin hanım ağalığını ilan ettiği görüldü. İşte; Yeni Gelin 57. bölüm 2. fragmanı...

10.10.2018 - 18:57 | Güncelleme:

Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in 57. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Şirin’in temizlik takıntısının Baran’ı bıktırdığı, Möhteber’in hanım ağalığını ilan ettiği tanıtımda Bozok ağalarını yıkayan yanaşmalar Nazgül’ün gazabına uğruyor.

MÖHTEBER BABA EVİNE DÖNÜYOR

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek 57. bölümünde Möhteber; Asiye ve Ayşe’nin de gazına gelip otuz yıllık evliliğini ve konağı arkasında bırakıp baba evine dönmüştür. Artık düşündüğü tek bir şey vardır, belediye başkanı olup Bozoklardan intikamını almak. Asiye ve Ayşe de onu sırtından hançerlemiş, oğlu ve gelini de baba evinde kalmayı seçmiştir.

KAMİL, ARADA KALIYOR

Möhteber’in ani dönüşü, yeni evli çiftimize de sürpriz olmuştur. Baran, Şirin’in temizlik hastalığıyla uğraşırken bir de Möhteber eklenmiştir. Zavallı Baran, ne aşkını doya doya yaşayabilmiştir ne de evlilikten bir şey anlamıştır. Möhteber’in konağı terk edişi, safların yeniden belirlenmesine sebep olur. Kamilla da Möhteber’in tarafındadır o da Möhteber’in yanına gidecektir. Kamil’in tarafını seçmesi gerekmektedir. Ya karısını ya da biricik dünürünü seçecektir. Dünyanın en zor seçimiyle karşı karşıyadır. Möhteber-Kalender çekişmesinden dolayı konaktaki taşlar zaten yerinden oynamışken bir misafirin gelişiyle tüm dengeler hepten alt üst olur.

NAZGÜL VE AFET EVİ YARDIMCILARA ZİNDAN EDİYOR

Konağa yeni bir “güzel” daha gelmiştir. Eve yeni gelen yardımcılardan sonra bir de bu misafirin varlığı özellikle Nazgül’ü çileden çıkarır. Konak, güzel kadın istilasına uğramıştır ve gelinler savunmasızdır. Kocalarını bir an önce bu istiladan kurtarmaları gerekmektedir. Ama tabii ki iyi yürekli Bella, bunun farkında değildir. Yeni gelen misafir, kocasını iyileştirecektir. Nazgül ve Afet, Bella’nın gözünü açmaya çalışsa da başarılı olamazlar. Evin yardımcılarına hayatı zindan eder. Kağan buna engel olmaya çalışsa da başaramaz. Nazgül’ün gözü dönmüştür bir kere. Konakta yine yer yerinden oynamaktadır.

Möhteber’in tarafını seçip gidenler, bu gidişle dağılan aile fertleri -özellikle Kalender- evdeki nüfus artışıyla dengesini hepten yitiren gelinler derken herkesin gözünden kaçırdığı bir şey olur. Tüm bunlar yaşanırken konakta gerçekten acı çeken birinin varlığını tamamen unutmuşlardır. Ve acı bir olayla herkes neyi unuttuğuyla yüzleşmek zorunda kalır.

YENİ GELİN NE ZMAN?

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor. Yeni Gelin merakla beklenen yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

YENİ GELİN 57. BÖLÜM 2. FRAGMANI:

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