Yeni Gelin geçtiğimiz akşam ekrana gelen 63. bölümle final yaptı. Kahkahanın eksik olmadığı sevilen dizi son bölümü ile de izleyicilerinin yüzünü güldürdü. Peki; Yeni Gelin final bölümünde neler yaşandı? Bella kızını kucağına alabildi mi? Şirin muradına erebildi mi? İşte Yeni Gelin 63 bölüm (final bölümü)
BELLA KONAĞI AYAĞA KALDIRIYOR!
Yeni Gelin'in final bölümünde; Bella’nın sancısıyla tüm konak, ayağa kalkmıştır. Herkes Hazal bebeğin heyecanı içindedir. Fakat şimdilik herkesin hevesi kursağında kalmıştır. Fakat bu deneyimden sonra Bella; konaktaki sınavların şiddetini arttırmıştır. Herkes dedelik, nenelik, yengelik, amcalık, babalık sınavındadır. Bella, kimsenin gözünün yaşına bakmaz.
ŞİRİN'İN HAYALLERİ GERÇEK OLUYOR!
Şirin de başka bir sınavın eşiğindedir. Yıllardır kurduğu hayalin eşiğinde beklemektedir. Sonunda hayalleri gerçek olacaktır. Tabi, sınavı kazanabilirse… Heyecandan her şeyi berbat etmezse, hayallerine kavuşması an meselesidir.
BOZOKLAR MUTLU SONA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR
Bella da hayaline, biricik kızına kavuşmaya çok yaklaşmıştır. Sonunda hayalini kurduğu aileye kavuşacaktır. Herkes, bir bir mutluluğa doğru yelken açmaktadır. Nazgül, kendini Kağan’a ispat etmek için içindeki canavarla savaşmakta, kumalar el birliğiyle entrikalarına devam etmektedir. Sonunda Bozoklar, hak ettikleri mutlu sona doğru emin adımlarla yürümektedirler.
YENİ GELİN FİNAL BÖLÜMÜ
Bu son hepsinin hayalindeki gibi mi olacaktır? Kalender, sonunda hayal ettiği mutlu aile tablosuna kavuşabilecek midir? Yeni gelinimiz, yıllarca mücadelesini verdiği mutluluğu yakalayabilecek midir? Yeni gelinin aşkı uğruna tasını tarağını toplayıp başlattığı bu hikâye nasıl bitecektir? Tüm soruların cevabı Yeni Gelin final bölümünde.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.