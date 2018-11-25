Yeni Gelin geçtiğimiz akşam ekrana gelen 63. bölümle final yaptı. Kahkahanın eksik olmadığı sevilen dizi son bölümü ile de izleyicilerinin yüzünü güldürdü. Peki; Yeni Gelin final bölümünde neler yaşandı? Bella kızını kucağına alabildi mi? Şirin muradına erebildi mi? İşte Yeni Gelin 63 bölüm (final bölümü)

BELLA KONAĞI AYAĞA KALDIRIYOR!

Yeni Gelin'in final bölümünde; Bella’nın sancısıyla tüm konak, ayağa kalkmıştır. Herkes Hazal bebeğin heyecanı içindedir. Fakat şimdilik herkesin hevesi kursağında kalmıştır. Fakat bu deneyimden sonra Bella; konaktaki sınavların şiddetini arttırmıştır. Herkes dedelik, nenelik, yengelik, amcalık, babalık sınavındadır. Bella, kimsenin gözünün yaşına bakmaz.

ŞİRİN'İN HAYALLERİ GERÇEK OLUYOR!

Şirin de başka bir sınavın eşiğindedir. Yıllardır kurduğu hayalin eşiğinde beklemektedir. Sonunda hayalleri gerçek olacaktır. Tabi, sınavı kazanabilirse… Heyecandan her şeyi berbat etmezse, hayallerine kavuşması an meselesidir.

BOZOKLAR MUTLU SONA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR

Bella da hayaline, biricik kızına kavuşmaya çok yaklaşmıştır. Sonunda hayalini kurduğu aileye kavuşacaktır. Herkes, bir bir mutluluğa doğru yelken açmaktadır. Nazgül, kendini Kağan’a ispat etmek için içindeki canavarla savaşmakta, kumalar el birliğiyle entrikalarına devam etmektedir. Sonunda Bozoklar, hak ettikleri mutlu sona doğru emin adımlarla yürümektedirler.

YENİ GELİN FİNAL BÖLÜMÜ

Bu son hepsinin hayalindeki gibi mi olacaktır? Kalender, sonunda hayal ettiği mutlu aile tablosuna kavuşabilecek midir? Yeni gelinimiz, yıllarca mücadelesini verdiği mutluluğu yakalayabilecek midir? Yeni gelinin aşkı uğruna tasını tarağını toplayıp başlattığı bu hikâye nasıl bitecektir? Tüm soruların cevabı Yeni Gelin final bölümünde.

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