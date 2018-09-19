Yeni Gelin’in yeni sezon afişi görücüye çıktı!

Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek Show TV’nin kahkaha dolu dizisi Yeni Gelin’in yeni sezon afişi yayınlandı. Usta oyuncu kadrosu ve samimi hikayesiyle dikkat çeken dizinin yayınlanan afişi beğeni topladı. Yeni sezona sürprizleriyle damga vuracak Yeni Gelin güldürmeye kaldığı yerden devam edecek. Bozokların moral tatiline çıktığı eğlenceli görüntülerin ekrana geleceği yeni sezonun ilk bölümünde tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hazar ve Bella’nın duygusal karşılaşması izleyenleri derinden etkileyecek.

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin Cumartesi akşamı saat 20.00’de yeni sezonuyla Show TV’de!

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