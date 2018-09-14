Süreç Film imzalı Yeni Gelin yeni sezonuyla 22 Eylül Cumartesi Show TV’de ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Yayınlanan yeni sezon tanıtımında asker arkadaşını sırtında taşıyan Hazar çatışma ortasında kalırken, hastaneye kaldırılan Bella konaktakilere büyük bir korku yaşatıyor. Doktor’un “Hastayı kaybediyoruz” sözleri heyecanı arttırırken patlama sahnesi ile olacaklar merak uyandırıyor. Yeni Gelin, heyecanla beklenen yeni sezonuyla ekrana damga vurmaya hazırlanıyor.

İşte "Yeni Gelin"in yeni sezon fragmanı;

Yeni Gelin merakla beklenen yeni sezonuyla 22 Eylül Cumartesi saat 20.00’de Show TV’de!

YENİ GELİN’İN SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR!

Eltiler ve Kalender Ağa, Hazar’ın askere gitmesiyle kendini yalnız hisseden Bella’ya destek oldu. Kutuya kafayı takan kaynanalar onu açmayı neredeyse izzet-i nefis haline getirdi. Üstün sezgileri ve kurnazlığı sayesinde Kalender Ağa, Helga’nın ajan olduğunu öğrendi. Helga’yı itiraf ettiremeyen Kalender, eşlerinden yardım istedi. Yöntemleriyle Helga’yı itiraf ettirseler de yine de sırra ulaşamadı. Hazar’ın yemin töreni gelip çattığında Bella, Kalender ve oğulları Isparta’ya gitti. Dağıtım izni için kısa süreliğine Adana’ya gelen Hazar, Bozok erkeklerine savaşa katılacağını söyledi. Kocasının sadece dört ay sonra döneceğini düşünen Bella’dan mutlusu yoktu. Ferhat’ın Dilan’ı istediği tören ise acı bir haberle bölündü. Bozoklar’ın Hazar’ın girdiği çatışmada kaybolduğu haberini aldığı sırada Bella ise dünyanın en güzel haberini ailesiyle paylaşmak üzereydi. Hamile olduğunu öğrenen Bella, Hazar’ın acı haberiyle yıkıldı.



Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

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