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Açıklandı! Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yeni kabinede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yeni Milli Savunma Bakanı oldu. Söz konusu atama sonrasında yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı sorusu gündeme geldi. İşte, "Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?" sorusunun yanıtı...

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    YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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