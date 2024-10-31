Yeni 'Gladyatör'den açıklama

'Gladyatör 2'de Russell Crowe'un ikonik 'Maximus' rolünü devralan Paul Mescal, bu büyük sorumluluğun getirdiği baskı hakkında konuştu. Ridley Scott‘ın yönettiği filmde, Crowe'un karakteri 'Maximus’un oğlu 'Lucius' olarak yer alan Mescal, kendi yolunu çizerken Russell Crowe'un mirasına saygı duyduğunu açıkladı.

'Gladyatör 2'nin Sidney’de düzenlenen Avustralya galasında konuşan Paul Mescal, Russell Crowe’un 'Maximus' karakterinin kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Ancak Mescal, karakteri canlandırırken kendi tarzını yaratması gerektiğini vurgulayarak; "Kendi yolunuzu çizmek zorundasınız" dedi. REKLAM

Paul Mescal, ilk filmde Russell Crowe’a Oscar kazandıran karakterin mirasının kendisinde gerginlik yarattığını kabul ederken, yönetmen Ridley Scott’ın varlığının kendisini rahatlattığını ekledi.