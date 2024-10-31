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        Haberler Magazin Yeni 'Gladyatör'den açıklama - Magazin haberleri

        Yeni 'Gladyatör'den açıklama

        'Gladyatör 2'de Russell Crowe'un ikonik 'Maximus' rolünü devralan Paul Mescal, bu büyük sorumluluğun getirdiği baskı hakkında konuştu. Filmde; 'Maximus'un oğlu 'Lucius'u canlandıran Mescal, Oscar'lı oyuncunun mirasına saygı duyduğunu ama kendi yolunu çizdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 21:32 Güncelleme: 31.10.2024 - 21:45
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        Yeni 'Gladyatör'den açıklama
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        'Gladyatör 2'de Russell Crowe'un ikonik 'Maximus' rolünü devralan Paul Mescal, bu büyük sorumluluğun getirdiği baskı hakkında konuştu. Ridley Scott‘ın yönettiği filmde, Crowe'un karakteri 'Maximus’un oğlu 'Lucius' olarak yer alan Mescal, kendi yolunu çizerken Russell Crowe'un mirasına saygı duyduğunu açıkladı.

        'Gladyatör 2'nin Sidney’de düzenlenen Avustralya galasında konuşan Paul Mescal, Russell Crowe’un 'Maximus' karakterinin kendisi için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Ancak Mescal, karakteri canlandırırken kendi tarzını yaratması gerektiğini vurgulayarak; "Kendi yolunuzu çizmek zorundasınız" dedi.

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        Paul Mescal, ilk filmde Russell Crowe’a Oscar kazandıran karakterin mirasının kendisinde gerginlik yarattığını kabul ederken, yönetmen Ridley Scott’ın varlığının kendisini rahatlattığını ekledi.

        Connie Nielsen, Derek Jacobi, Denzel Washington ve Pedro Pascal gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan 'Gladyatör 2', Türkiye’de gösterime 15 Kasım’da girecek.

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        #Paul Mescal
        #Russell Crowe
        #Gladyatör
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