Üçüncü Havalimanı Akpınar Yerleşkesi'nde çalışan işçiler şartların iyileşmesi için eylem yaptı. Eylemde ateş yakan işçiler şantiyeye giriş çıkışları kapattı. Jandarma işçilere yolu açmasını söyledi. İşçilerin yolu açmaması üzerine jandarma işçilere biber gazıyla müdahale etti. DHA'nın bildirdiğine göre gerginlik devam ediyor.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası bir açıklama yaparak, "3.Havalimanında şantiye sahası içerisinde biz işçilerin kullandıkları servislerin yetersiz olması nedeniyle bu sabah eyleme başladık. Günlerdir bu sorunun çözülmesi için firmanın sahadaki yetkilileriyle işçi arkadaşlarımız arasında görüşmeler oldu ama herhangi bir düzenleme yapılmadı." ifadesini kullandı.

İşçiler, “son günlerde 2 arkadaşımız çatıdan düştü, biri ameliyatta. Çalışma koşullarımız çok kötü. Tahtakurusundan uyuyamıyorsun. Her gün 1 saat yağmur altında servis bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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