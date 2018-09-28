Yeni Havalimanı'na ulaşım ücreti ne kadar olacak? İşte ilçe ilçe fiyatlar
28.09.2018 - 10:28 | Güncelleme:
Yeni Havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketi Otobüs AŞ kazandı. İlçe ilçe yolculuk ücretleri belli oldu. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak. Otobüs AŞ, 29 Ekim’den itibaren hizmet vermeye başlayacak.
1
1|20
Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak
2
2|20
En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak
İşte ilçe ilçe ulaşım fiyatları...
3
3|20
BEYLİKDÜZÜ TÜYAP
Mesafe (tek yön km) 52 Sefer sıklığı (dakika) 15 Yolculuk ücreti (TL) 21 Araç sayısı 15
4
4|20
ESENLER OTOGAR
Mesafe (tek yön km) 38 Sefer sıklığı (dakika) 15 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 12
5
5|20
BAKIRKÖY
Mesafe (tek yön km) 44 Sefer sıklığı (dakika) 10 Yolculuk ücreti (TL) 18 Araç sayısı 19
6
6|20
YENİKAPI - SİRKECİ
Mesafe (tek yön km) 50 Sefer sıklığı (dakika) 11 Yolculuk ücreti (TL) 18 Araç sayısı 23
7
7|20
BEŞİKTAŞ
Mesafe (tek yön km) 43 Sefer sıklığı (dakika) 20 Yolculuk ücreti (TL) 18 Araç sayısı 13
8
8|20
ALİBEYKÖY CEP OTOGARI
Mesafe (tek yön km) 31 Sefer sıklığı (dakika) 30 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 5
9
9|20
KADIKÖY
Mesafe (tek yön km) 64 Sefer sıklığı (dakika) 20 Yolculuk ücreti (TL) 25 Araç sayısı 11
10
10|20
PENDİK
Mesafe (tek yön km) 93 Sefer sıklığı (dakika) 45 Yolculuk ücreti (TL) 30 Araç sayısı 5
11
11|20
HACIOSMAN
Mesafe (tek yön km) 40 Sefer sıklığı (dakika) 30 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 4
12
12|20
TEPEÜSTÜ
Mesafe (tek yön km) 91 Sefer sıklığı (dakika) 30 Yolculuk ücreti (TL) 25 Araç sayısı 7
13
13|20
ARNAVUTKÖY
Mesafe (tek yön km) 22 Sefer sıklığı (dakika) 40 Yolculuk ücreti (TL) 12 Araç sayısı 3
14
14|20
KEMERBURGAZ
Mesafe (tek yön km) 21 Sefer sıklığı (dakika) 40 Yolculuk ücreti (TL) 12 Araç sayısı 3
15
15|20
SARIYER
Mesafe (tek yön km) 40 Sefer sıklığı (dakika) 30 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 5
16
16|20
BAŞAKŞEHİR
Mesafe (tek yön km) 27 Sefer sıklığı (dakika) 30 Yolculuk ücreti (TL) 14 Araç sayısı 4
17
17|20
BAHÇEŞEHİR
Mesafe (tek yön km) 40 Sefer sıklığı (dakika) 40 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 4
18
18|20
MAHMUTBEY METRO
Mesafe (tek yön km) 36 Sefer sıklığı (dakika) 45 Yolculuk ücreti (TL) 15 Araç sayısı 3
19
19|20
HALKALI
Mesafe (tek yön km) 40 Sefer sıklığı (dakika) 50 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 4
20
20|20
MECİDİYEKÖY
Mesafe (tek yön km) 37 Sefer sıklığı (dakika) 15 Yolculuk ücreti (TL) 16 Araç sayısı 10
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