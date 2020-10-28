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Yeni Hayat neden final yapıyor? Yeni Hayat final bölümünde ne olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisi için "Yeni Hayat dizisi final mi yapıyor" soruları birkaç haftadır gündeme geliyordu. Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk gibi isimlerin oynadığı Yeni Hayat dizisinin final yapacağı doğrulandı. Peki, Yeni Hayat neden final yapıyor? Yeni Hayat final bölümünde ne olacak?

Yeni Hayat neden final yapıyor? Yeni Hayat final bölümünde ne olacak?

KANAL D'nin yeni dizilerinden Yeni Hayat, bu akşam yayınlanacak olan 9. bölümüyle final yapacak. Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yeni Hayat neden final yapıyor? Yeni Hayat final bölümünde neler olacak?

YENİ HAYAT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisinin 9. bölüm fragmanı, final bölümü fragmanı adıyla yayınlandı. Bu da bir süredir herkesin merak ettiği "Yeni Hayat final mi yapıyor" sorusuna cevap vermiş oldu. Yeni Hayat'ın final sebebinin reytinglerinin hızla düşmesi olduğu söyleniyor.

YENİ HAYAT FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Adem, Yasemin'i gitmesi için ikna etmeye çalışıyor!

Adem, Yasemin'e olan duygularını itiraf ederken, onu Timur'dan kaçması için ikna etmeye çalışıyor. Yasemin'in içinde bulunduğu durum artık çevresindekileri de rahatsız eder. Yasemin, uğradığı şiddetten yorulmuştur.

Timur ise en son çareyi Adem'i kovmakta bulur ve Adem'e onu kovduğunu söyler!

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