Plan Bütçe Komisyonu’nda önceki akşam torba kanun teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerince önerge verildi. Kabul edilen önergeyle, İşsizlik Kanunu’nun ilave istihdam teşvikiyle ilgili geçici 19. maddesine ekleme yapıldı.

1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yeni işe alınan işçiler için, daha önce yürürlükte bulunan teşviklere ilave olarak yeni bir teşvik verilecek. Üç aylık dönemde işe alınan işçiler için işverene üç ay süreyle günlük 67.36 lira tutarında ilave destek sağlanacak.

İşverenler ayrıca asgari ücrete karşılık ödenmesi gereken işçi ve işveren paylarından oluşan sosyal güvenlik primi ile işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi teşvikinden yararlanacak. Teşvikten yararlanan işverenlerin, işçileri en az 9 ay çalıştırması gerekiyor. İşveren desteği, doğrudan işverene ödenmeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarından mahsup edilecek.

ÜÇ AYDA 9.552 TL TEŞVİK

Asgari ücretli bir işçi için sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi olarak aylık 959.40 TL, gelir vergisi ve damga vergisi olarak da 153.74 TL ödeniyor. İşveren, 1 Şubat-1 Nisan tarihleri arasında yeni işe alınan işçi için, aylık bin 113 lira tutarındaki bu ödemelerin yanı sıra 2 bin 20 lira tutarındaki net ücreti de ödemekten kurtulacak. Böylece, işverenin aylık avantajı işçi başına 3 bin 184 lira olacak. Üç ay boyunca işçi başına avantaj ise 9 bin 552 liraya ulaşacak.

ÜÇ AYDAN SONRA DA AYLIK EN AZ 1.113 TL TEŞVİK

İlave istihdam için geçen yılbaşından beri devam eden bir teşvik sistemi bulunuyor. Buna göre, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınan kişiler için imalat veya bilişim sektörlerinde 6 bin 822 liraya kadar olan brüt ücretten sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi ile vergi alınmıyor. İmalat ve bilişim sektörlerinde çalışanlara bu şekilde sağlanan teşvik tutarı aylık bin 113 lira ile 2 bin 712 lira arasında değişiyor.

Diğer sektörlerde işe alınan işçiler için ise ücretin asgari ücret tutarındaki kısmından prim ve vergi alınmıyor. Bunlarda ise aylık teşvik tutarı bin 113 lirayı buluyor.

Teşviklerden yararlanma süresi her bir işçi için normalde 12 ay olarak uygulanıyor. Fakat, işe alınan işçinin 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya İŞKUR’a kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanıyor.

Söz konusu teşvikler, 1 Şubat-1 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan işçiler için de üç aylık dönemin sonunda uygulanmaya başlayacak. Örneğin, 24 yaşında bir genci bu dönemde işe alan işveren önce 3 ay boyunca toplam 9 bin 552 liralık teşvikten yararlanacak. Bu sürenin bitiminden itibaren ise imalat sanayi ve bilişim sektöründe 15 ay, diğer sektörlerde 9 ay süreyle bin 113 lira ile 2 bin 712 lira arasında değişen ilave istihdam teşvikinden yararlanacak.

İmalat veya bilişim sektöründe 24 yaşında bir genci şubat-nisan döneminde işe alan bir işverenin 18 aylık dönemdeki toplam avantajı işçi başına 26 bin lira ile 50 bin lira arasında değişecek.

İŞSİZ OLMA ŞARTI ARANIYOR

Teşvikten yararlanabilmek için, işverenin bu yılki işçi sayısının, geçen yılın en düşük işçi sayısının üzerinde olması gerekiyor. Örneğin, 2018’de şubat ayında 10, diğer aylarda 15 işçi çalıştıran bir işveren, bu yıl şubat ayında yeni işe alınanlarla birlikte toplam 12 işçi çalıştırırsa 2 işçi için teşvikten yararlanacak.

İşe başlatılacak işçinin işe alındığı tarihten önceki üç ayda 10 günden fazla sigortalı çalışmamış ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.

Teşvikten sadece özel sektör işverenleri yararlanabiliyor. Teşvikten yararlanacak işverenin sigorta ve işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekiyor. Ancak, borçlarını yapılandırmış olanlar, yapılandırma yükümlülüklerini yerine getirdikleri sürece teşvikten yararlanabiliyorlar.