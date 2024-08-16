Yeni İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir? TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın hayatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 üniversiteye rektör atandı. Bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal oldu. Mandal, aynı zamanda TUBİTAK Başkanı görevini de yürütüyor. Peki, Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir? İşte, Prof. Dr. Hasan Mandal hayatı ve kariyeri..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlanan atamalardan biri de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne oldu. İTÜ Rektörlüğüne atanan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Hasan Mandal kimdir? İşte, hayatı ve kariyeri...
PROF. DR. HASAN MANDAL KİMDİR?
1965 yılında Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Hasan Mandal, ilk (Yunusemre), orta (Atatürk) ve lise (Motor Meslek) eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 1987 yılında ODTÜ, Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden Lisans derecesini (Şeref Öğrencisi), 1992’de İngiltere Newcastle Üniversitesi’nden Doktora unvanını almıştır. 1992-1994 yıllarında İngiltere Newcastle Üniversitesinde, 1997-1998 yıllarında da Alexander Humboldt Bursu ile Almanya Karlsruhe Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur.
1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamıştır. 1996’da Doçent, 2001’de Profesör unvanını almıştır. Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın 70’i SCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış 140’ın üzerinde eseri 1200 üzerinde atıf aldı. Ayrıca 6 adette uluslararası kapsamda patenti bulunmaktadır.
Prof. Dr. Hasan MANDAL, arasında TÜBİTAK Bilim Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülmüştür. Kendisi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (AE) üyesidir.
Prof. Dr. Hasan Mandal, 2011-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012 itibaren de aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.
PROF. DR. HASAN MANDAL HAYATI VE KARİYERİ
Kendisinin geçmişte yönetsel görevlerinin arasında, Küresel Mühendislik Dekanları Konsey Başkanlığı, Uluslararası Mühendislik Eğitimi Dernekleri Federasyonu 1. Başkan Yardımcılığı, Avrupa Seramik Derneği Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Türkiye Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği, ATAP ve GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyelikleri, İnovent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, BOREN Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK, Teknoloji Transferi Mekanizmaları Destekleme Grubu (TEMEG), Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Yürütme Kurulu Üyelikleri yer almaktadır.
Prof. Dr. Hasan Mandal, 25.03.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır. 1 Nisan 2015 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, 21 Temmuz 2016’da YÖK Başkan Vekilliğine seçilmiştir ve bu görevlerini 12 Ocak 2018 tarihlerine kadar sürdürmüştür. Prof. Dr. Hasan Mandal, 12 Ocak 2018’den 22 Şubat 2018 tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapmıştır. 22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanı olarak atanmıştır. 8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeliğine atanmış ve 1 Kasım 2018 tarihinde Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir.
Prof. Dr. Hasan Mandal, 27 Nisan 2019 tarihinde YÖK üyeliğine seçilmiş ve 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası (UNTB) Yönetim Konseyi üyeleri arasında bulunmaktadır.
Mandal, 20 Şubat 2022 tarihinde ikinci kez TÜBİTAK Başkanı olarak atanmıştır. Hasan Mandal, 16 Kasım 2022 tarihinde Dünya Endüstriyel ve Teknolojik Araştırma Kuruluşları Birliği (WAITRO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmiştir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Prof. Dr. Hasan Mandal, yeniden YÖK üyeliğine seçilmiştir.
Prof. Dr. Hasan Mandal, 2023 yılında Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde ilk yüzde 2’lik dilimdeki bilim insanı arasına girmiştir.