Prof. Dr. Hasan MANDAL, arasında TÜBİTAK Bilim Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülmüştür. Kendisi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (AE) üyesidir.

Prof. Dr. Hasan Mandal, 2011-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012 itibaren de aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.