Yeni lider Bandırmaspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi yaşanırken, 22'nci hafta sonunda lider değişti. Elazığspor'un deprem sonrası ligden çekilmesi nedeniyle 22'nci haftayı 3-0 hükmen galip geçen Bandırmaspor, Ankara Demirspor'un sahasında Sakaryaspor ile golsüz berabere kalmasının ardından zirveye yerleşti. Teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde bu sezon 22 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Bordo beyazlıların 47 puanı bulunuyor.

Bu sezon Bandırmaspor'a 20 maçta 7 gol, 6 asistliklik katkı yapan kaptan Erkan Taşkıran, 25 Nisan'da şampiyonluğu kutlamak istediklerini söyledi. Taşkıran, ''22'nci hafta sonunda liderliği geri aldık. Geriye 12 maç kaldı. Takımımızın hedefi net bir şekilde belli. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Takım içinde çok güzel bir aile ortamı var. Teknik ekip ve oyuncular olarak çok çalışıyoruz. Bu yolda bize her zaman destek olan Asbaşkanımız sayın Onur Göçmez'e teşekkür ediyorum'' dedi.

Önlerdeki 3 maçlık periyodun çok önemli olduğunu belirten Erkan Taşkıran, ''Tuzla ve Sakarya deplasmanlarını kayıpsız geçmek istiyoruz. Lig sonuna kadar liderliği bırakmak istemiyoruz'' şeklinde konuştu.