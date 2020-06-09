Süper Lig'de geride kalan 26 haftalık bölümde 25 puan toplayan ve puan tablosunda 15'inci sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'da sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda taktik bir çalışma yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında toplantı yapan Hikmet Karaman, Kasımpaşa ile sahalarında zor bir 90 dakika oynayacaklarını futbolculara aktardı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu.