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Erol Bulut: Hedefimize ulaşacağız

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, yeni sezonda da hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi. Bulut, "Ligi ilk 10 içinde bitirme hedefimiz var. Hedefimize sezon sonunda ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii ki daha iyisini de yapmaya çalışacağız. İlk 10'a girmek ve 43 puanın üstüne çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı

23 Ağustos 2018 Perşembe, 18:22:45 | Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, yeni sezonda da hedeflerine ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da geçen sezon konulan hedefe ulaşıldığını, bu sezon ise yeni hedeflerinin olduğunu anlatan Bulut, "Ligi ilk 10 içinde bitirme hedefimiz var. Hedefimize sezon sonunda ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii ki daha iyisini de yapmaya çalışacağız. İlk 10'a girmek ve 43 puanın üstüne çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Haftalar geçtikte takım olarak daha iyi olacaklarını belirten Bulut, şunları söyledi:

"Eksiklerimiz ve geç gelen arkadaşlarımız var. 4-5 hafta sonra bu takımın çok farklı futbol oynayacağını düşünüyorum. İstediğimiz futbolcuları bu sezon transfer ettik. Bazı futbolcuların uyum sürecinin uzun sürmemesi, bizim için mutluluk verici. Azubuike Okechukwu'nun gidişiyle iyi bir futbolcumuzu kaybettik ama her transfer takımın menfaatleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Sonuçta bu bir ticaret ve her futbolcu fiyatını bulduğunda satılabiliyor. Biz, Azubuike'nin yerini biraz olsun doldurduk ama yine de 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz."

Bulut, ligin 3. haftasında deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçına hazırlandıklarını aktararak, "Benim için normal bir maç. En az bir puan alırız diyorum. Yapabilirsek deplasmandan 3 puanla dönmek istiyoruz." değenlendirmesinde bulundu.

KAYSERİ MAÇI HAZIRLIKLARI

Sarı-siyahlı futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda kısa pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Bulut, antrenmanın basına kapalı bölümünde futbolcuları taktik çalıştırdı.



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