Süper Lig'de son haftalarda sıkıntılı bir süreçten geçen Evkur Yeni Malatyaspor'da savunma performansı düştü.
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve ilk yarıda gösterdiği performansla hem defansif hem de ofansif anlamda dikkati çeken Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında bu başarıyı sürdüremedi.
Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak devre arasına, topladığı 29 puanla 3. sırada girmişti. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde ise 16 gol görmüştü.
Ligin ilk yarısında kalesini adeta gole kapatan ve maç başına 0,94 gol yeme oranını yakalayan Malatya ekibi, ikinci yarıdaki gösterdiği düşüşle kalesini de koruyamadı.
Sezonun ikinci yarısında 8 mücadeleye çıkan Yeni Malatyaspor, ilk yarıda yediği gol sayısı kadar kalesinde gol gördü. Malatya ekibinin gol yeme ortalaması ikinci yarı maç başına 2'ye yükseldi.
SAKATLIKLAR SAVUNMA HATTINI DÜŞÜRDÜ
Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda savunmada yaşadığı problemlerle gündeme geldi.
Vazgeçilmez oyuncularından olan ve devre arasında Fenerbahçe'ye giden Sadık Çiftpınar'ın yerini doldurmaya çalışan Malatya ekibi, bu süreçte sakatlıklarla da uğraştı.
Teknik direktör Erol Bulut'u, devre arası kampında Mustafa Akbaş ile Beşiktaş maçında Murat Akça, Çaykur Rizespor mücadelesinde Arturo Mina'nın sakatlanması da savunma hattında sıkıntıya düşürdü.
İKİNCİ YARIDA TEK GALİBİYET
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'deki son 7 maçtan galibiyet çıkaramadı.
Ligin ikinci yarısına 3-2'lik Göztepe galibiyetiyle başlayan sarı-siyahlılar, bu karşılaşmanın ardından galibiyeti unuttu.
Malatya temsilcisi, 19. haftada Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. 20. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor, 21. haftada Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Malatya temsilcisi, 22. haftada Beşiktaş'a 2-1, 23. haftada ise Çaykur Rizespor'a 3-0, 24. haftada Medipol Başakşehir ile 25. haftada Demir Grup Sivasspor'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
Erol Bulut'un öğrencileri, ligde oynadıkları son 4 karşılaşmadan ise puan çıkartamadı.
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