Yeni nesil suç örgütlerine amansız takip!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, yeni nesil suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen kurşunlama, gasp, tehdit ve şantaj olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

44 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

Başlatılan çalışmalarda çeşitli suç çeteleriyle bağlantılı şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul, Edirne ve Kütahya’da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda yeni nesil suç örgütü üyesi oldukları belirtilen 44 şüpheli yakalandı.

35 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin üzerlerinde ve saklandıkları evlerde yapılan aramalarda 11 tabanca, 101 adet mermi, 2 adet kask ve 2 adet kar maskesi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüphelinin adli kontrol şartıyla, bir şüphelinin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"SUÇ ÇETELERİYLE MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTEYİZ"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde operasyonlarda ele geçirilen suç materyallerini inceledi. Yıldız " Suç çetelerine yönelik İstanbul'da ve İstanbul merkezli Kütahya ve Edirne illerinde yapılan operasyonlar sonucunda 44 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 35’i tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında 11 adet silah, çok sayıda fişek, kask ve kar maskesi ele geçirilmiştir. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Hedefimiz belli ve nettir. Huzurlu ve güvenli bir İstanbul; bunun için kararlıyız " dedi.