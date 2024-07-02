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        Haberler Bilgi Gündem Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Kemal Memişoğlu hayatı ve siyasi geçmişi

        Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hayatı ve siyasi geçmişi

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden affını istemesi üzerine; Sağlık Bakanlığı'na, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Peki, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 09:42 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:55
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan kararla yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu oldu. Alınanan kararın arından yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyerini gündeme taşıdı. Peki, , "Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hangi görevlerde bulundu?" İşte yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun biyografisi...

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        PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

        Prof. Dr. Kemal Memişoğlu aslen Rizeli olup, 1966 yılında Trabzon’da dünyaya geldi.

        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1990 yılında bitirdi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1995 yılında Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı.

        1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev Yaptı. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistanlık yaptı. 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında da Genel Cerrahi Profesörü oldu.

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        2007 yılında Beykent Üniversitesinde başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında bitirdi. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 02-11-2012 tarihinde İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı. Mayıs 2014 – Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

        Prof. Dr. Memişoğlu’nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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