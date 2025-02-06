Yeni şehirler, yeni mahalleler

12 bin 789 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 7 bin 500’e yakın binanın yerle bir olduğu, 35 bin binanın ağır hasar aldığı Kahramanmaraş yaralarını sarmaya çalışıyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmış denilebilir. 76 bin 932 hak sahibi için kalıcı konutların inşası ise sürüyor. Konutların bir bölümü teslim edilmiş, yaşam başlamış, önümüzdeki süreçte teslim edilecek konutlarda da çalışma devam ediyor. 11 ilçede anahtar teslim edilen konut sayısı 14 bin 799. Fiili oturulan konut sayısı ise 8 bin 129.

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AZERBAYCAN MAHALLESİ

Kahramanmaraş merkezde devam eden inşa çalışmalarını görme fırsatım da oldu. Azerbaycan Mahallesi’ne kurulan yeni şehirde inşaat büyük oranda tamamlanmış. Tıpkı Adıyaman’da olduğu gibi, Kahramanmaraş’ta da kalıcı konutlar zemin+4 kat olarak planlanmış.

KIRSALA TEK KATLI EVLER

Bir taraftan şehir merkezinde ve ilçelerdeki inşaatlar sürerken, diğer taraftan da kırsalda da tek katlı köy evleri yapılıyor. Örneğin Özbek’te kırsal konutlar tamamlanmış ve yaşam başlamış.

YENİ ŞEHİRLER YENİ MAHALLELER

Aslında şu 2 günde gördüğüm tablonun özeti şu: Sıfırdan yeni mahalleler, yeni şehirler kuruluyor, yeni bir şehircilik anlayışına geçiliyor.

Yerleşim, büyük ölçüde zeminin sağlam olduğu yerlere taşınıyor. Tabii münferit yeniden yapım çalışmaları da yok değil. Münferit inşaatlarda da zemin etüdü sonrası çalışma başlıyor. Şehirlerimizi kurarken en başta yapmamız gereken şeyi, ne yazık ki 50 bin vatandaşımızı kaybettikten sonra hayata geçiriyoruz…