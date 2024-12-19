Yeni 'Superman'den ilk fragman geldi
Yönetmenliğini James Gunn'ın yaptığı merakla beklenen yeni Superman filminden ilk fragman yayınlandı. David Corenswet'in Superman olarak beyazperdeye geleceği filmin fragmanında Süper Köpek Krypto, Yeşil Fener ve Hawkgirl dikkat çekiyor. Film 11 Temmuz 2025'te sinemalarda olacak.
Çelik Adam Superman beyazperdeye dönüyor! DC Evreni'nin en sevilen süper kahramanı Superman yepyeni macerasıyla 11 Temmuz 2025'te sinemaseverlerle buluşacak. Filmin merakla beklenen ilk fragmanı bugün yayınlandı.
Yönetmenliğini 'Galaksinin Koruyucuları' serisiyle tanınan James Gunn'ın üstlendiği filmin fragmanında Superman hayranlarını heyecanlandıran detaylar dikkat çekti. David Corenswet'in Superman (Clark Kent) olarak boy göstereceği filmde Lois Lane'i Rachel Brosnaha'nın, Superman'ın baş düşmanı Lex Luthor'u ise Nicholas Hoult canlandırıyor.
Superman'in kanlar içinde karlı bir yerde yatarken göstererek açılan fragmanda ilk dikkat çeken 'kahraman' Superman'ın kırmızı pelerinli süper köpeği 'Krypto' oldu. DC Evreni'nin diğer süper kahramanları da fragmanda görünüyor.
Bunlardan biri bir kürenin içinde görünün Mister Terrific, Yeşil Fener birliğinin kavgacı üyesi Guy Gardner, solgun, kel Metamorpho ve Hawkgirl!
James Gunn fragmandaki amaçlarının Superman'ın süper kahramanların olduğu bir dünyada yaşadığını göstermek olduğunu söyledi: "Biz tüm Superman mitolojisini benimsiyoruz. Diğer süper kahramanlardan arkadaşları var. İyi anlaşamadığı diğer süper kahramanlardan insanları var. Filmlerde çok fazla göremediğimiz ve kesinlikle gerçekçi bir şekilde göremediğimiz Süperman çizgi romanlarından sevdiğimiz birçok şeye sahip bu Superman..."
James Gunn Superman'in yeni kostümünü yaratmanın da uzun bur süre aldığını belirtti: "Yeni kostümün ıslak bir tişört gibi görünmesini istemedim. İçinde bir sürü sahte kas olmasını istemedim ve üzerinde fotoşoplu karın kasları istemedim."