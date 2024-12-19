Yeni 'Superman'den ilk fragman geldi

Çelik Adam Superman beyazperdeye dönüyor! DC Evreni'nin en sevilen süper kahramanı Superman yepyeni macerasıyla 11 Temmuz 2025'te sinemaseverlerle buluşacak. Filmin merakla beklenen ilk fragmanı bugün yayınlandı.

Yönetmenliğini 'Galaksinin Koruyucuları' serisiyle tanınan James Gunn'ın üstlendiği filmin fragmanında Superman hayranlarını heyecanlandıran detaylar dikkat çekti. David Corenswet'in Superman (Clark Kent) olarak boy göstereceği filmde Lois Lane'i Rachel Brosnaha'nın, Superman'ın baş düşmanı Lex Luthor'u ise Nicholas Hoult canlandırıyor.

Hawkgirl (Isabela Merced)

James Gunn fragmandaki amaçlarının Superman'ın süper kahramanların olduğu bir dünyada yaşadığını göstermek olduğunu söyledi: "Biz tüm Superman mitolojisini benimsiyoruz. Diğer süper kahramanlardan arkadaşları var. İyi anlaşamadığı diğer süper kahramanlardan insanları var. Filmlerde çok fazla göremediğimiz ve kesinlikle gerçekçi bir şekilde göremediğimiz Süperman çizgi romanlarından sevdiğimiz birçok şeye sahip bu Superman..."