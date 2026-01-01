ARKADAŞA YENİ YILIN İLK GÜNÜ MESAJLARI

Yeni bir yıla senin gibi harika bir arkadaşla girmek gerçekten özel. Umarım yeni yılın senin için mutluluk ve başarılarla dolu olur. İyi yıllar!

Yeni yılın ilk gününde düşündüm, geçtiğimiz yılın bana getirdiği en güzel şey senin gibi bir arkadaş oldu. Umarım yeni yıl sana daha fazla başarı ve mutluluk getirir. Mutlu yıllar!