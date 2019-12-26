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Yılbaşını, sıcacık bir ortamda, ailesiniz veya arkadaşlarınızla geçirecekseniz hazırlıklara muhtemelen başlamışsınızdır. Ancak yılbaşı için hangi yemekleri yapacağınıza karar veremediyseniz haberimiz size... 2020 yılına girerken misafirlerine leziz yemekler sunmak isteyenler için yılbaşı menüsü tariflerini bir araya getirdik! Şimdiden afiyet olsun...

FIRINDA SEBZELİ BÜTÜN TAVUK

Yılbaşı gecesi, yılın en özel akşamlarından biridir. Hepimiz sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz bu gecede sofralarımızı özenle hazırlar ve lezzetli yemekler yapmaya çalışırız. Tabii ki sofralarımızın başköşesinde tavuk veya hindi eti bütün ihtişamı ile yerini alır. Bu özel gecede tavuk etinden vazgeçemeyenlere Yemek Stilisti İnci Bak’tan lezzetli bir tarif geliyor: Fırında sebzeli bütün tavuk

FIRINDA SEBZELİ BÜTÜN TAVUK MALZEMELERİ

1 adet bütün tavuk

1-2 adet havuç

1 adet kırmızı soğan

30 g tereyağı

1 çay bardağı kayısı marmeladı

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

BAHARATLI KARIŞIM İÇİN

1 dal taze biberiye

1 dal kuru adaçayı

1 çay yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı tane karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

1/2 bardak sızma zeytinyağı

YAPILIŞI

Havucu, kabuğunu soyduğunuz soğanları irice doğrayıp fırın tepsisine yayın. Taze biberiyeyi, adaçayını, tuzu, tane karabiberleri, zerdeçalı ve sızma zeytinyağını havanda ezerek krem haline getirin.

Hazırladığınız karışımı tavuğun içine ve dış tarafına elinizle yedirerek sürün. Bütün tavuk etini sebze ile yaydığınız tepsiye aktarın.

180 dereceye ayarlı fırında, 50 - 60 dakika pişirin. Pişme sırasında arada tepsinin içinde biriken yağı etin üzerine dökün. Tavuk etipişince üzerine sürmek için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile marmeladı karıştırın. Bu karışımı tavuk etinin her tarafına sürün. Tekrar sıcak fırına verin. 10 - 15 dakika daha pişirin. Tavuk eti pişince ve üzeri kızarınca fırından alın.

Tepsinin içindeki suyu süzerek tavuk suyunu ayırın. Tavuk suyu ile tepsideki sebzelerinizi bir sos tenceresine alın. Unu ve 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekleyin. Orta ateşte 15 dakika kaynatın. En son nar ekşisini ekleyin. Birkaç taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Tavuğunuzun yanında servis yapacağınız sebzeli sosunuz hazırdır. Afiyet olsun.

YILBAŞININ VAZGEÇİLMEZİ: HİNDİ

Yılbaşı hindisi, birçok kişi tarafından geleneksel hale getirilen bir yiyecektir. Yılbaşına 2 hafta kala hindi pazarları kurulur, en leziz ve organik hindiler satışa çıkar ve talep de oldukça fazla olur. İşte yılbaşı hindisi tarifi ve malzemeleri;

YILBAŞI HİNDİSİ İÇİN MALZEMELER

1 adet hindi

4-5 yaprak taze adaçayı, kekik ve maydanoz

4-5 dal biberiye

1 baş sarımsak

5 adet havuç

1 buçuk kilo patates

2 adet kuru soğan

1-2 dal kereviz yaprağı

1 adet limon

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

SALAMURA İÇİN MALZEMELER

1 litre su

1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı köri

1 yemek kaşığı hardal tohumu

4 adet defne yaprağı

3 diş sarımsak

1 adet kuru soğan

YILBAŞI HİNDİSİ NASIL YAPILIR?

Salamura için, geniş ve derin bir tencereye hindi alınır. Üzerine, toz şeker, tuz, köri, hardal tohumu, defne yaprağı, sarımsak, büyük parçalara ayrılmış kuru soğan, kekik, kereviz yaprağı eklenir. Hindinin üzeri örtülene kadar su ilave edilir ve bu şekilde 24 saat bekletilir. (Yukarıda verdiğimiz salamura ölçüleri 1 litre su için geçerli. Siz hindinizin üzeri su ile örtülene kadar suyu koyun ve o suyun litresi üzerinden koyacağınız malzemeleri arttırın)

Yemeği hazırlamak için biberiye, kekik, adaçayı ince ince doğranır. Üzerine dövülmüş sarımsak, tereyağı , tuz eklenerek karıştırılır. Karışım hindinin eti ile derisi arasına iyice yedirerek sürülür. Hindinin içi, adaçayı, kekik, maydanoz, kereviz sapları ile doldurulur. Açık olan uç kısmına 1 bütün limon konulur. Hindinin ayakları iple bağlanır. Kanatları da fırında pişerken yanmasın diye içe doğru kapatılır. Ve hindi bu şekilde fırın tepsisine konulur. Tepsinin boş kalan yanlarına iri parçalara bölünmüş havuç, patates ve soğanlar alınır. Üstüne zeytinyağı sürülmüş hindi biraz sıcak su eklendikten sonra 200 dereceye ayarlanmış fırına verilir. 1,5 saat kadar pişirdikten sonra üzerine hardal ve ballı karışım sürülen hindi, iyice piştiğinden emin olunduktan sonra fırından alınır. Hindinin suyu tepsiden alınıp ayrı bir tencereye koyulur. Ocağa alınıp kaynamaya bırakılır. Bir taşım kaynatıldıktan sonra tereyağı ilave edilir. Sunum tabağına alınan hindi, kenarları sebzelerle süslenip tereyağlı suyu eklendikten sonra sıcak servis edilir.

Hem ekonomik, hem pratik hem de çok lezzetli olan “fırında hindi but” yemeğinin en önemli püf noktası uygulayacağınız marinasyon yöntemi. Bu terbiye yöntemi ile hem hindi etinizin lezzeti artacak hem de kurumadan yumuşacık pişmesini sağlayacaksınız. Yeni senede sevdiklerinizle lezzet dolu sofralarda hep bir arada olmanız dileği ile afiyet olsun.

FIRINDA HİNDİ BUT TARİFİ

Birçok kişi yeni yıl sofralarını lezzetlendiren hindinin pişirilmesini “zor” bir seçenek olarak düşünebilir. Bu özel günde bütün bir hindiyi pişirmek için tereddütleriniz var ise ve de mutfakta geçirmek istediğiniz zamanı kısa tutmak istiyorsanız size çok pratik olarak hazırlayacağınız güzel bir “fırında hindi but” tarifimiz var.

MALZEMELER

2 adet kemikli but

2 adet pancar

3 adet patates

3 adet havuç

3 adet kırmızı soğan

3 adet kuru soğan

2 baş sarımsak

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

2 adet limon suyu

Biberiye

Kırmızı toz biber, karabiber, tuz

YAPILIŞI

Hindi butlarınızı zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla marine edip buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmeye bırakın. Marine süresi ne kadar uzun olursa hindi butlarınız daha çok lezzetlenecek ve daha çabuk pişecektir.

Tüm sebzelerinizi büyük parçalar halinde doğrayarak bir kapta zeytinyağı ve baharat ile güzelce harmanlayın. Malzemelerinizi fırın tepsinizin altına yayarak üzerine, içi yağlı kağıt üzeri folyo (akıllı folyo) ile kaplanmış marine olan hindi butlarınızı yerleştirin. 180 derece fırında yaklaşık 1,5 saat pişen hindi etinizi sonrasında 30 dakika kadar folyonuzu çıkararak üzerinin kızarması için fırınlamaya devam edin.

KESTANELİ YILBAŞI PİLAVI

Hindinin veya ana yemeğinizin yanına ekleyeceğiniz leziz yılbaşı pilavı ile de sofralarınıza renk katabilirsiniz. Hazırlanması oldukça kolay olan yılbaşı pilavını güzel bir sunumla servis edebilirsiniz. İşte yılbaşı pilavı malzemeleri ve tarifi...

KESTANELİ YILBAŞI PİLAVI MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

200 gram kestane

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

3,5 su bardağı tavuk suyu ve su karışımı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

1 soğan

KESTANELİ YILBAŞI PİLAVI NASIL YAPILIR?

Ilık suda beklettiğiniz pirinçlerin sularını iyice süzün. Kestanelerin kabuklarına minik çizikler atın ve kaynar suyun içerisinde yumuşayana kadar 10-15 dakika kadar haşlayın. Çıkarıp henüz sıcakken kabuklarından ayıklayın ve büyük parçalar halinde doğrayın. Derin bir tencerenin içerisine tereyağı ve sıvı yağı alın. İçerisine minik minik doğranmış soğanları ekleyin.

Ardından pirinçleri ilave edin ve saydamlaşana kadar kavurun. Üzerine tavuk suyu ve su karışımını, ayıklanmış kestaneleri, kuş üzümlerini, tuz ve baharatları ilave ederek güzelce karıştırın. Kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Piştikten sonra ocaktan alın ve demlenmeye bırakın. Kestaneli yılbaşı pilavınız hazır! Afiyet olsun.

YILBAŞI İÇİN FALAFEL

Leziz görüntüsü ile sofranızda bulunması gereken yiyeceklerden olan Falafel, misafirlerinize yapacağınız güzel bir sunumla geceye renk katmanızı sağlayabilir. Kolay bulunan malzemeleri ve hazırlanış kolaylığı ile hanımların tercihleri arasında olabilir. İşte Falafel malzemeleri, tarifi ve hazırlanışı...

FALAFEL İÇİN MALZEMELER

3 su bardağı nohut

1 tutam maydanoz

1 tutam taze nane

1-2 dal taze soğan

1 adet kırmızı biber

3 diş sarımsak

1 adet limon

1 yemek kaşığı kişniş tohumu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

SOSU İÇİN MALZEMELER

1 adet kırmızı biber

1 çay kaşığı taze zencefil rendesi

1-2 dal maydanoz

1 diş sarımsak

2 dal taze soğan

1 adet limon

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı bal

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı sirke

Yarım çay bardağı zeytinyağı

FALAFEL NASIL YAPILIR?

Geniş bir kaba haşlanmış nohutlar alınır ezilerek püre haline getirilir. Üstüne, ince doğranmış yeşil soğan, maydanoz, nane, kırmızı biber, limon kabuğu rendesi, kimyon, karabiber, tuz , dövülmüş kişniş, limon suyu eklenerek yoğrulur. Küçük yuvarlak parçalar koparılıp minik tekerlekler oluşturulur. Buzdolabında en az yarım saat beklemeye alınır.



Sosu için, kırmızı biber, maydanoz, taze soğanlar ince ince doğranır. Üstüne, dövülmüş sarımsak, rendelenmiş zencefil, nar ekşisi, bal, toz şeker, sirke ve zeytinyağı ilave edilip karıştırılır. Dolapta hafif renk değiştirerek kurumuş falafeller sıvıyağda kızartılır. Sunum tabağına alınan falafel, sosu ile birlikte servis edilir.

YILBAŞI GECESİNE ÖZEL: EV CİPSİ

Lavaş ekmeğinden basit malzemelerde kısa sürede yapılan ve lezzetiyle tadını damağınızda bırakacak olan ev cipsi ile misafirlerinize atıştırmalık olarak sunabilirsiniz. İşte kuruyemişin alternatifi olarak servis edilen ev cipsi malzemeleri ve tarifi...

EV CİPSİ MALZEMELER

8 adet lavaş ekmeği

Yarım çay bardağı parmesan peyniri

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı nane

Yarım çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Lavaş ekmekleri, ara katları yağlanarak üst üste dizilir. Ayrı bir kapta, pul biber, karabiber, nane ve tuz karıştırılır. Her lavaşın üzerine bu baharat karışımından serpilir. Üst üste dizili lavaşlar bıçakla 8 adet üçgen parçaya ayrılır ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Lavaşlar üstüne parmesan peyniri rendeledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.

PİKAN CEVİZLİ KABAK TATLISI

Yeni yıla girerken herkesi bir heyecan kaplar. 7’den 70’e hepimizin ortak noktası ise kalabalık, neşeli ve rengarenk yılbaşı sofrasıdır. Sedef İybar bu özel gece için pikan cevizli kabak tatlısı tarifini paylaştı.

MALZEMELER

500 gr bal kabağı

75 gr pikan cevizi

100 ml su

50 gr kaymak

100 gr şeker

HAZIRLANIŞI

Kabakların üzerine şeker ve suyu ilave edip fırın kabında 160 derecede 90 dakika boyunca pişirin. Soğuduktan sonra kaymak ve pikan cevizi ile süsleyin.

YILBAŞINA ÖZEL ZENCEFİLLİ KURABİYE

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Dilistan Shipman'dan zencefilli kurabiye tarifi...

MALZEMELER

350 gr un

125 gr tereyağı

175 gr esmer şeker

1 adet yumurta

10 gr toz zencefil

5 gr karbonat

5 gr toz tarçın

5 gr toz karanfil

60 ml pekmez

SÜSLEMEK İÇİN

1 adet yumurta beyazı

10 ml limon suyu

200 gr pudra şekeri

Gıda boyası

YAPILIŞI

Un, karbonat ve tüm baharatları bir kapta karıştırın. Esmer şeker ve oda sıcaklığındaki tereyağını mikser yardımı ile tamamen karışana kadar çırpın. Daha sonra pekmez ve yumurtayı da ekleyip karıştırın.

Karışımı kuru malzemelere ekleyip homojen hale gelene dek karıştırın. Hamur formunu alana kadar tezgâhın üzerinde yoğurun. Hazırlanan hamuru 1 saat buzdolabında bekletin. Süsleme için yumurta beyazını köpük hale gelene kadar limon suyu ile çırpın. Daha sonra tüm pudra şekerini karıştırın. Mikser yardımı ile 5 dakika süreyle yüksek hızda çırpın. Dilediğiniz rengi elde etmek için gıda boyasını ekleyip karıştırın.

Dinlenmiş hamurunuzu açmadan önce 10 dakika oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra hamurunuzu 2mm kalınlığında açıp istediğiniz şekilde kesin. Kurabiyelerinizi önceden 170°C ısıtılmış fırında renk alana kadar pişirin. Pişmiş kurabiyelerinizi soğumaya bırakın. Hazırladığınız süsleme karışımını sıkma torbasına koyarak kurabiyelerinizi istediğiniz biçimde şekillendirebilir, üstünü süsleyebilirsiniz.

YILBAŞI KEKİ MALZEMELER

3.5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

3 adet yumurta

Yarım çay bardağı pekmez

1 su bardağından biraz fazla şeker

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kuru üzüm

1 su bardağı sıvıyağ

100 gram eritilmiş tereyağı

5-6 adet doğranmış kuru kayısı

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 paket ufalanmış bitter çikolata

ÜZERİNDEKİ SOSU İÇİN

5 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yemek kaşığı limon suyu

1 paket vanilya

YILBAŞI KEKİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kabın içerisine tereyağı ve toz şekeri alıp iyice çırpın. Ardından yumurtaları teker teker ekleyerek çırpma işlemine devam edin. Ardından sıvı yağ, sütü de ekleyerek güzelce çırpın. Bu karışıma kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin. Ardından azar azar unu ilave ederek güzelce karıştırın.

Daha sonra tüm baharatları ve kakaoyu ekleyin. Son olarak kuru üzümü ve küp küp doğranmış diğer meyveleri ve parça çikolatayı ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.

Karışımı kek kalıbına dökerek 180 derecede ısıtılmış fırında ortalama 30-35 dakika kadar içi güzelce pişene kadar pişirin. Sos malzemelerini güzelce çırpın. Keki oda sıcaklığında soğutun. Son aşamada sos malzemelerini kekin üzerinde gezdirin. Yılbaşı kekiniz hazır! Afiyet olsun...